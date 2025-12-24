Hon går från VIF till HFK: ”Bra dynamik i laget”

Hultsfreds FK har gjort klart med sitt första nyförvärv till nästa säsong. Stina Johansson återvänder till moderklubben efter några säsonger i Vimmerby IF.

Hultsfreds FK svarade för en stark fjolårssäsong och slutade trea i division 4 under Krister Borghs ledning. Laget kommer ledas av Niklas Johansson nästa säsong. Nu kan HFK presentera sitt första nyförvärv till kommande säsong. Det handlar om Stina Johansson, en offensiv spelare som ansluter från Vimmerby IF B.

– Det har känts bra på träningarna med ett stort gäng tjejer som jag trivs bra med. Det är en bra dynamik i laget som förhoppningsvis kommer synas på planen när serien drar igång. Träningarna har varit bra och utvecklande med ett högt tempo. Jag hoppas kunna bidra med min teknik, spelförståelse och skott här i HFK, och hoppas att jag kommer kunna bidra till att vi lyckas i serien. Det ska bli kul att komma tillbaka och representera min moderklubb igen. Jag ser fram emot att spela på Knektavallen igen, säger Stina Johansson.

Stina Johansson är HFK:s hittills enda nyförvärv. I övrigt är truppen oförändrad i jämförelse med förra säsongen.