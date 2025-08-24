Lokal klubb vill starta gåfotbollslag och få fler föreningar att haka på

Storebro IF har för avsikt att start ett gåfotbollslag och bjuder in till introduktion och prova på med gåfotbollsambassadören Stefan Lodén i början av september. Foto: Bildbyrån

Storebro IF anordnar en första träff för att lära sig mer om gåfotboll i september. Alla fotbollsföreningar i Vimmerby och Hultsfreds kommun är inbjudna till premiärtillfället. – Tanken är att varje förening tittar på möjligheten att starta ett eget gåfotbollslag, säger Storebro IF:s ordförande Andreas Linder.

Storebro IF bjuder i början av september in till ett första gåfotbollspass som består av introduktion och praktisk träning med gåfotbollsambassadören Stefan Lodén. Föreningen har skickat ut information till alla fotbollsföreningar i Vimmerby kommun och Hultsfreds kommun.

– Det initierades först av Kenth Karlsson, före detta RF SISU-konsulenten, och sedan tog Johan Erlandsson över det. När jag kom in som ordförande i Storebro IF sa Johan att vi måste försöka aktivera det för att det är en kanongrej. Det är ett bra sätt för att återaktivera tidigare medlemmar och kanske fotbollsspelare, både herrar och damer. Det är även en chans att nyrekrytera och få in nya personer i föreningsaktiviteter, säger Andreas Linder.

"Gör det för att bredda verksamheten"

Han tycker att det är en rolig fotbollsform med enkla regler. Du får inte springa, inte tackla och inte nicka.

– Det kräver inte fysisk fitness på det viset och det går inte så snabbt. Meningen är att man ska ha det mer som en långsammare variant av fotboll och det är därför det heter gåfotboll. Jag hoppas att övriga föreningar tycker att det är kul och att vi kan få ihop några lag i regionen som kan träffas under organiserade former och spela mot varandra. Det riktar sig mot den äldre generationen, men det utesluter inte någon person.

Varför väljer ni att göra det?

– Vi gör det för att bredda verksamheten och öka aktivitetsbasen hos oss. Folkhälsan och att vi får in fler i föreningslivet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det finns givetvis en självisk del i det också. Kan vi få in fler aktiva i föreningen kan vi kanske få fler som deltar som ideella resurser. Det finns en förhoppning om att fler ska hitta in i föreningslivet och se det roliga, härliga och viktiga i att vara en ideell resurs.

Drömmer om flera gåfotbollslag i regionen

Storebro IF har via RF-SISU och Johan Erlandsson fått kontakt med Svenska Fotbollförbundets gåfotbollsambassadör Stefan Lodén som åker runt till föreningarna och introducerar gåfotboll.

– Jag inom Storebro IF håller i kontakten och har bjudit in samtliga fotbollsföreningar i Vimmerby kommun och Hultsfreds kommun till den här träffen för att starta upp det. Jag hoppas att så många som möjligt tycker att det kan vara en rolig grej som passar dem. De kan också komma för att nätverka och se vad det är för någonting.

Linders förhoppning är att varje förening tittar på möjligheten att starta ett eget gåfotbollslag.

– Hur roligt vore det inte om Storebro IF kan spela ett derby mot Södra Vi IF i gåfotboll strax innan man har en match på Bruksvallen eller på Ulfveskog? Ett drömscenario vore om vi kan ha fyra-fem lag i regionen som kan möta varandra några gånger per år. Vi har flera intresserade personer i vår förening som vill testa det. Det vore roligt om fler föreningar kan göra det.

Stefan Lodén kommer introducera deltagarna för gåfotboll och erbjuda dem praktisk träning.

– Vi kommer sätta upp en plan på 40x20 meter med små mål. Vi ska spela och lära oss förutsättningarna och vilka regler som gäller.

Vad händer efter premiärträffen?

– Vi får se var det tar vägen. Ska man göra det så ska man göra det på riktigt. Om det blir två gånger i månaden eller en gång i veckan, det får vi se på intresse och engagemang. Vi tycker att det verkar vara en kul aktivitet och ser på många föreningar att det samlar folk, både nya och gamla medlemmar.