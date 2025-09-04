Premiärtillfället gav blodad tand: ”Överraskande kul”

"Först och främst var det roligt att lira fotboll igen och det var överraskande kul att gå och spela fotboll", säger Storebros ordförande Andreas Linder. Foto: Pressbild

Jeanette Gustavsson från IFK Tuna var en av de nyfikna personerna som ville testa på gåfotboll. Foto: Pressbild

Storebro IF anordnade en första träff för att lära sig mer om gåfotboll och 15 personer kom till spel på Bruksvallen. Foto: Pressbild

Storebro IF:s första träff för att lära sig mer om gåfotboll föll väl ut. Representanter från ytterligare två föreningar deltog och rörelseglädjen var stor på premiärtillfället. – Det var för jäkla roligt, säger Storebro IF:s ordförande Andreas Linder.

Vår tidning rapporterade för en tid sedan om att Storebro IF avser att starta ett gåfotbollslag och bjöd under onsdagskvällen in till introduktion och prova på-spel med gåfotbollsambassadören Stefan Lodén. Alla föreningar i Vimmerby och Hultsfreds kommun var inbjudna till premiärtillfället.

– Vi var 15 personer och fick besök av IFK Tuna och Gullringens GoIF plus att vi själva var med. Tyvärr kom inga andra föreningar. Det var jättekul att de dök upp och vi hade jäkligt roligt, säger Andreas Linder.

Storebros ordförande ser gåfotbollen som ett bra sätt att återaktivera tidigare medlemmar och dessutom nyrekrytera och få in nya personer i föreningsrelaterade aktiviteter.

– Först och främst var det roligt att lira fotboll igen och det var överraskande kul att gå och spela fotboll. Äldsta deltagaren var 73 år och yngsta 45 år. Det finns mycket restriktioner med vad du får och inte får göra och det gör att alla deltagare spelar på precis som samma villkor, vilket gjorde det superroligt. Det är inte bara att man umgås och fikar utan man taggar också till i ett tävlingsmoment som är kontrollerat. Skaderisken minimeras med att man verkligen inte får springa, nicka, tackla, slå bollar högre än höfthöjd eller skära in framför en annan spelare.

Var det någon deltagare som bröt mot regeln och tog några löpsteg på planen?

– Jag blev hårt anklagad för fusk, men jag spelar till domaren blåser och han blåste inte av mig för några sådana förseelser.

"Som när vi hittade discgolfen"

Det absolut svåraste var att hålla igen och inte ta löpstegen, enligt Linder.

– När du passar bollen och kanske passar en halvmeter framför din tänkta adress så är det lätt att ta löpsteget för att hinna fram till bollen eller kanske gå eller springa förbi någon. Då blir du genast avblåst och det blir frispark till andra laget.

Storebro IF fastnade för discgolfen tidigt och kanske har klubben nu fastnat för en ny sport.

– Det var överraskande kul och det var lite som när vi hittade discgolfen. Det var verkligen som att vi testade en ny sport. Fotboll är en av de äldsta och mest kända sporterna, men gåfotboll var på ett helt annat vis.

Vad kommer hända nu framöver?

– Vi får se var det tar vägen. Nu var vi några föreningar som träffades och alla var supertaggade när vi gick av planen och vinkade av fotbollförbundets representant som utbildade oss. Vi kommer definitivt kalla till träningar och försöka få igång gåfotboll. Det är något som vi kommer lyfta upp i vår pensionärsgrupp och i vårt seniorgäng för att försöka aktivera dem.

Träningstillfällen i höst

Två lokala fotbollsföreningar, Gullringen och Tuna, deltog på onsdagens introduktionsträff på Bruksvallen.

– Vi hoppas verkligen att de får möjlighet att visa upp det i sina föreningar och att de tar det vidare, vilket vore jättekul. Vi kommer lägga ut information på våra sidor om när vi kommer ha träningstillfällen för gåfotboll under hösten. Är det andra som är intresserade av att vara med så är det bara att säga till då. Vi stänger inte dörren till våra träningar även om de inte är medlemmar i Storebro IF.

Fredrik Arvidsson, tidigare spelare och ledare i Storebro IF, gjorde första målet i gåfotbollsmatchen.

– Han är den första målgöraren inom gåfotbollens förhoppningsvis långa och stolta historia.