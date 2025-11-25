Målvakten prisades för mäktig milstolpe: "Sann SIF-legend"

Storebro IF delade ut Tenntallriken för över 600 spelade matcher i klubbens färger till målvakten Fredrik Kindstrand Ströberg. Föreningens förtjänsttecken delades ut till Emma Jonsson och Rikard Danielsson. Foto: Privat

Storebro IF höll sin årsfest i lördags och rundade av säsongen 2025. Kvällen bjöd på prisutdelningar, sponsorlotterier, mat, musik och dans. Målvakten Fredrik Kindstrand Ströberg prisades för att ha spelat över 600 matcher i Storebro-tröjan.

De lokala fotbollsklubbarna har haft sina årsfester under de senaste veckorna. I lördags var det Storebro IF:s tur att hålla sin årsfest på hemmaplan. Ett 80-tal personer närvarade på årsfesten som Egon Karlsson höll i. Det bjöds på mat från Mathantverkarna från Lönneberga, kaffe och dessert tillagad av ungdomssektionen, underhållning från Per Melkerz. Med generösa bidrag från klubbens sponsorer och partners fanns det ett digert prisbord till lotteriet.

Priser delades ut till aktiva utövare inom både fotboll och discgolf. Föreningens förtjänsttecken delades ut till personer som på olika sätt bidragit under många år. Silvernålar delades ut till Emma Jonsson och Rikard Danielsson.

Han har gjort över 600 matcher i SIF

I år var ett speciellt år. Storebro IF fick dela ut Tenntallriken för över 600 spelade matcher i klubben till målvakten Fredrik Kindstrand Ströberg. Som endast den nionde spelaren och den andra målvakten genom tiderna har han nått 600 spelade matcher (613 för att vara exakt) i Storebro IF.

”Vi ser fram emot många fler matcher av en sann SIF-legend”, skriver Storebro IF i ett pressmeddelande.

Det delades ut en del priser till Kindstrand Ströbergs lagkamrater inom fotbollen.

Flest spelade matcher B-lag: Gabriel Fransson Åberg

Flest spelade matcher A-lag: Leo Backheden

Träningspriser (Träningsnärvaro):

Leo Backheden (90%)

Robin Paulsson (85%)

Ludvig Lindersson (77%)

Skyttekung: Linus Hemmingsson

Utvecklingspriset: Gabriel Fransson Åberg

Tränarens val: Albin Magnusson

Spelarnas val: Albin Magnusson

Kompispriset gick till två personer

Flera discgolfspelare uppmärksammades med priser på årsfesten.

Årets Ace: Ida Kennmark för hennes utveckling och prestationer över hela säsongen. Tredje plats totalt och bästa svenska på Swedish Amateur Championship.

Årets Stjärnskott: Johan Lindell, Morten Ekeberg, Johan Klavins och Ludde Broström placerade sig tvåa på Amatör SM

Årets Discgolfare: Kalle Persson för sin makalösa utveckling i rating (884->932)

Klubbmästare 2025: Carl Falk (herr) och Elton Fäldt (junior).

Storebro IF delar årligen ut ett kompispris, ett pris med extra uppmärksamhet på engagemang, omtanke och kärlek till medmänniska och förening. Såhär motiverade klubben valet av årets pristagare: Rikard och Elisabeth Danielsson.

”Storebro IF:s Kompispris 2025 delas i år ut till inte en, utan två personer som med ett genuint hjärta för Bruksvallen och Storebro IF gör stor skillnad varje dag. De ställer alltid upp – oavsett det handlar om praktiska insatser som att välkomna campinggäster vid Bullerby Cup, skrämma barn i skogen på Halloween, grilla korv vid fotbollsmatcher eller bokstavligen dra stora lass på Discgolfbanan. De deltar flitigt i både tävling och träning i flera sporter och aktiviteter, alltid leende och positiva. Som en del i huvudstyrelsen får vi alltid väl avvägda åsikter och ställningstaganden. Genom sin hjälpsamhet, sin positiva inställning och sitt naturliga sätt att skapa trivsel har de blivit två viktiga och mycket uppskattade kompisar till oss alla”, skriver Storebro IF.