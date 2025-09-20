Storebro förlorade fjärde raka: "Orutinerat lag"

Assisterande tränaren Joakim Söderholm fick hoppa in som högerytter och blev målskytt. Foto: Arkivbild

Fjärde raka förlusten för Storebro efter 1-4 mot Blackstad/Odensvi. – Vi kommer med ett ganska orutinerat lag men de som är med gör det fantastiskt bra, säger tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg.

Storebro har haft en tung säsong i sexan. Efter förlusten mot BOIF är de sjua, på samma poäng som åttan Krokstorp men med en match mer spelad.

– Vi borde ha haft mer pinnar i år. Det grämer mig att vi inte fått till det bättre i år och jag tycker att vi borde ha varit med och slagits om en eventuell kvalplats.

Fredrik Kindstrand Ströberg är ändå nöjd med lagets insats trots 1-4 mot BOIF.

– Vi öppnar matchen riktigt bra men tappar lite fokus efter deras första mål. Med tre-fyra ordinarie spelar in i dag så hade vi kunnat stå upp väldigt bra. Vi fick dra ihop lite vad vi kunde.

Tränaren blev målskytt

Assisterande tränaren Joakim Söderholm fick hoppa in som högerytter efter att ha varit försvarare under hela sin karriär – och gjorde Storebros enda mål.

– Kul för honom. Samtidigt säger det väl det mesta om förutsättningarna i truppen till den här matchen.

Han vill lyfta fram Albin Magnusson som landade på Arlanda klockan fem i morse och ändå spelade 90 minuter mot BOIF.

– Helt fantastiskt. Hade vi haft ett lag fullt av sådana spelare hade vi kommit långt, säger Fredrik Kindstrand Ströberg.