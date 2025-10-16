Han lämnar tränaruppdraget – tänker spela vidare: "Roligaste som finns"

Fredrik Kindstrand Ströberg lämnar tränarjobbet i Storebro IF och har för avsikt att fortsätta spela fotboll. Foto: Simon Henriksson

Storebro IF får ge sig ut på tränarjakt. Fredrik Kindstrand Ströberg lämnar sitt tränaruppdrag efter två säsonger och har för avsikt att spela vidare nästa säsong.

Fredrik Kindstrand Ströberg har varit spelande tränare i Storebro IF i division 6 de två senaste säsongerna. Det blir ingen fortsättning i tränarrollen till nästa säsong. Det skriver huvudpersonen själv i ett inlägg på klubbens hemsida.

”Det har varit två fantastiska säsonger på många sätt även om jag hade hoppats på mer resultatmässigt. Det finns otroligt mycket potential i truppen vi har just nu och jag hoppas verkligen att alla fortsätter så nästa tränare kan bygga vidare och utveckla till en vägvinnande fotboll”, skriver Fredrik Kindstrand Ströberg i ett inlägg på Storebros hemsida.

Tänker spela vidare

Han gläds över att de har fått till ett sammansvetsat gäng med god träningsnärvaro.

”Man ska inte jämföra sig med andra lag men sett till hur det verkar se ut hos vissa klubbar i närheten så har träningsnärvaron varit god och det har till 99 % alltid gått att bedriva en ordentlig träning”, skriver han.

Fredrik Kindstrand Ströbergs förhoppning är att dra på sig målvaktshandskarna även nästa säsong.

”Jag tycker fortfarande att fotboll är det roligaste som finns så om kroppen håller kommer ni troligtvis se mig på fotbollsplanen nästa år”.