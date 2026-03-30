Kurts magiska dag närmar sig: "Roligt att äntligen vara där"

Den 13 april fyller Kurt Gustavsson 80 år. Nu står han noterad för 299 maratonlopp och den 11 april är det dags för det stora jubileumet. – Det kommer folk från hela landet, säger han entusiastiskt.

Den levande löparlegenden Kurt Gustavsson har sprungit i hela sitt liv. Han har sprungit maraton på alla möjliga ställen i världen och totalt har han gjort 299 stycken.

I söndags lyckades Kurt, som numera är allvarligt synskadad, att klara maraton nummer 299.

– Jag klarade det. Sex timmar är maxgränsen och jag hade sex minuters marginal. Jag haft fem timmar och både 58 och 59 minuter tidigare, berättar han.

Det här gör att drömmen om att få fira sin 80-årsdag med många andra löpare lever i allra högsta grad. Tanken är att lopp 300 ska ske nu den 11 april. Maran arrangerar han i samarbete med Hultsfreds LK och femvarvsbanan går runt Hulingen med både grus och asfalt.

– Det är många anmälda till loppet. Jag har bjudit in folk från hela landet och det kommer också folk från hela landet. Det är allt från Östersund till Helsingborg. Det finns mycket rutin bland de startande. Det är säkert någonstans mellan 6 000 och 7 000 maratonlopp. Det är två stycken som har gjort över tusen maratonlopp och sprungit mycket mer än jag själv har gjort.

Är det någon du är särskilt nöjd med som kommer?

– Lennart Skoog. Han har sprungit mest i hela Sverige och har sprungit 1 080 maratonlopp. Vi är lika gamla och har träffats massa gånger.

Många anmälda

En 83-åring som har världsrekordet på sexdygnslöpning kommer också.

– Det är många extrema killar.

Hur många anmälda är det totalt?

– 45 på helmaran och 15 på halvmaran. Sedan är det två som ska springa nio kilometer. Det är ganska mycket. Hälften av alla maratonlopp är det under 50 anmälda på och då är det här ett tillfälligt lopp, berättar Vena-löparen.

Blir det sista loppet?

Anmälningstiden har egentligen passerat, men Kurt Gustavsson tänker inte hindra någon.

– Det är ju mitt 80-årsfirande också, så vi tar emot anmälningar hela tiden. Jag ringer och mejlar runt just nu för att se hur många som ska ha mat efteråt. Jag tror det blir totalt 80 personer. Det känns jättebra och det är roligt att jag äntligen är här. När jag fyllde 75 satte jag upp målet att springa 300. Jag sa det inte till någon annan och då hade jag 24 kvar att springa, men nu har jag pratat om det här i ett års tid.

En häftig bedrift är ingen överdrift.

– Inte med tanke på att jag ser så dåligt. Jag har fått mycket positiva kommentarer och jag är glad att folk verkligen kommer för att fira med mig.

Blir det här ditt sista lopp?

– Jag har inte bestämt mig helt. Jag ska försöka genomföra det här och sedan får jag tänka till igen. Det kanske blir en del lopp, men det blir nog inga helmaror då.

