Bedriften: Folkfest när Kurt firade dubbelt – ”Ger lite perspektiv"

Med ett varv kvar till mål var Kurt osäker på om han skulle klara målet, att ta sig runt på sex timmar. Tiden blev 6.00.59. Foto: Lotta Madestam

Elin Nilsson och Philip Fogelqvist från Ishult deltag i tävlingen. "Det här var mitt tredje maraton, då får man lite perspektiv", sa Philip om Kurts 300. Foto: Lotta Madestam

Joakim Erenlöf, Hampus Hägg Spindler, Karin Hägg Spindler och Johanna Spindler, alla Vimmerby, tyckte att det var en fin och rolig grej att fira Kurt så här. Foto: Lotta Madestam

Kompisarna Johan Melin och Johanna Gren, som gjort 1 329 maraton sammanlagt, hade rest från Malmö respektive Helsingborg för att springa och hedra Kurt. Foto: Lotta Madestam

Kurt Gustavsson höjer armen i skyn och visar sin glädje över att ha klarat av sitt 300:e maraton. Med bara några dagar kvar till han fyller 80. Vid hans sida Lennart Skoog. Foto: Lotta Madestam

Vilken dag det blev, med dubbla firanden. Både att Kurt Gustavsson fyller 80 år – och gjorde sitt 300:e maraton, med slutsträckan utmed sjön Hulingen i Hultsfred. – Det här var jättetrevligt, sa han efter alla gratulationer.

Det var en trivsam och familjär stämning vid målgången, där folk samlats för att se ett 60-tal löpare gå i mål efter att antingen ha sprungit halvmaran eller ett helt maraton utmed Strandpromenaden.

Fokus låg på huvudpersonen, Kurt Gustavsson från Vena som på det här sättet firade sin 80-årsdag och att han sprungit 300 maraton. De sista dessutom som synskadad.

Jubel och applåder

Det blev jubel och omfattande applåder från de som dröjt sig kvar för att få vara med om händelsen när Kurt och hans följeslagare Lennart Skoog kom på upploppet, och ur högtalaren hördes hans vänner i Vena Manskör. Lennart Skoog är förövrigt den i Sverige som genomfört flest maraton, 1 080 stycken.

– Dagens löpare har över 8 000 maraton ihop, sa Anders Gustavsson, son till Kurt som även firades av bland andra dottern Helena Lindström, som var dagens speaker, två barnbarn och hustrun Anne-Louise som var i väg en stund för att fixa med den efterföljande maten som förstås kröntes med tårta.

Hejade fram vår klassföreståndare

Kurt Gustavsson har sprungit minst en mara varje år sedan 1979. I sammanhanget måste jag ändå få tillägga att jag personligen hejade fram Kurt i Stockholm Maraton 1985. Då var han min klassföreståndare och klassen följde med upp för en helhelg tillsammans i huvudstaden.

Nu hade han satt målet vid sex timmar. Det var nära, nära att han klarat det. Klockan stannade på 6.00.59

Hur är din känsla nu, när du nått gränsen 300 maraton?

– Det här känns jättetrevligt, att ha fått göra detta. Det har varit feststämning längs med hela loppet i och med att Hultsfredsbor stått utmed hela banan, sa han.

"Då får man perspektiv"

Han var märkbart glad över att ha klarat loppet, men också lite medtagen. Men tröttheten tycktes försvinna snabbt i takt med alla gratulationer och ryggdunkningar.

– Verkligen imponerande! Det här var mitt tredje maraton, då får man lite perspektiv, sa Philip Fogelqvist från Ishult, vars flickvän Elin Nilsson, ursprungligen från Hultsfred också sprang.

Rest långt för att hedra Kurt

Kompisarna Johan Melin och Johanna Gren, som gjort 1 329 maraton sammanlagt, hade rest från Malmö respektive Helsingborg för att springa, och hedra Kurt.

– Vi har lärt känna Kurt genom olika maraton, bland annat kom han flera gånger till de jag ordnare under pandemin, så det är för hans skull vi är här, sa Johanna.

”Fin och rolig grej”

Deltagarna Joakim Erenlöf, Johanna Spindler och Karin Hägg Spindler, alla Vimmerby, tyckte att det var en fin och rolig grej att fira Kurt så här.

– Det var en jättebra bansträckning och fint vid sjön. Och det var peppande att springa bland alla i publiken och andra löpare, säger Johanna Spindler som precis som syrran genomförde sin första officiella halvmara.

Ännu fler bilder och video från när Kurt firas efter målgång kommer senare.