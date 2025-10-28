Klubben skänker hela överskottet – hyllas av platschefen

SK Lojal har beslutat skänka hela överskottet från helgens turnering till Rosa Bandet via Nordic Wellness insamling. En gest som hyllas av platschefen Sofia Svalin. Foto: Privat/Lotta Madestam

Efter ett nytt beslut, taget av SK Lojal mitt under pågående turnéring, skänks ett större belopp än planerat till kampen mot bröstcancer. – Det är fantastiskt, nu går hela beloppet till Rosa Bandet, säger Sofia Svalin, platschef på Nordic Wellness, som hyllar den fina gesten.

Hon och Ahmed Tarabeih, spelande tränare och sportchef i SK Lojal, kan summera ett lyckat event i lördags. Då anordnade SK Lojals nystartade futsallag en turnéring, där delar av intäkterna skulle gå till Rosa Bandet.

– Tanken var att inträdet och lotteripengarna skulle gå till Rosa Bandet, men vi tog ett nytt beslut att även allt vi sålde för skulle skänkas. Dessutom gav SK Lojals spelare och ledare också en slant, säger Ahmed Tarabeih.

Nytt samarbete

Turneringen gjordes i samarbete med Nordic Wellnes. Sammanlagt gav den ett överskott på 15 000 kronor när bland annat hallhyra och medaljer betalats. Domarna visade också en fin gest genom att inte ta fullt så mycket betalt.

– Nordic Wellness sponsrar SK Lojal, ett samarbete vi precis påbörjat, säger Sofia Svalin. Vi är även huvudsponsor till Rosa Bandet, så jag frågade Ahmed och grabbarna om vi inte kunde ha ett arrangemang där vi kunde vara med och synas och samla in pengar. Resultatet blev turneringen i helgen. Jättefantastiskt att de fick ihop det så bra, på så pass kort tid.

Utöver fotbollsturneringen var det en rad kringaktiviteter som godisregn, fiskdamm, lekar och tävlingar.

Hur går insamlingen i det stora hela?

– Jag hade satt ett mål vid 30 000 kronor, det tror jag vi når. Särskilt med det här bidraget från lördagen.

Ahmed Tarabeih är också nöjd.

– Jag tycker det var lyckat och bra. Man hade kunnat önska lite mer folk om jag ska vara ärlig, men det var bra fotbollsmatcher, så ett tack till lagen som ställde upp.

Vågar du lova en fortsättning?

– Ja, vi tänker ha det här som en tradition, i alla fall så länge vi har ett samarbete med Nordic Wellness. Nu har vi lite mer tid på oss och kan göra det ännu bättre.