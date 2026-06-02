Här är lokala löparnas resultat i Stockholm Marathon

Många löpare från Vimmerby, Hultsfreds och Västerviks kommuner sprang Stockholm Marathon i lördags. Vår tidning har här nedan samlat löparnas resultat

Stockholmssolen sken varm över de 25 000 maratonlöparna när den 47:e upplagan av Stockholm Marathon avgjordes på huvudstadens gator i lördags. Många lokala löpare tog plats på startlinjen och genomförde loppet med gott resultat.

Bäst resultat bland de lokala löparna fick Robbin Passmark, Vimmerbybon som sprang i mål som löpare nummer 100 på totaltiden 2:49:36. Han lyckades inte med målet att springa under två timmar och 45 minuter, men det blev ett personligt rekord med sju minuter från förra året.

”Det man får ta med sig är en topp 100-placering på både Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon på en vecka. Tack till all publik och alla som skrek och hejade runt banan”, skriver han i ett inlägg på sin Facebooksida.

Vimmerby kommun:

Robbin Passmark 2:49:36

Joakim Erenlöf 3:27:33

Anton Fastmarken 3:48:59

Joel Nilsson 4:25:10

Peter Gustavsson 4:55:29

Lizette Karlsson 5:00:42

Martin Brorsson 3:43:27

Kim Johansson 4:41:26

Alex Karlsson 4:58:01

Hultsfreds kommun:

Elin Nilsson 5:13:23

Moa Nilsson 4:32:09

Fanny Lampert 3:56:14

Lucia Rappich 4:30:51

Mathias Avemarker 5:22:32

Tove Berglund 4:57:42

Katerina Lindström 6:34:51

Västerviks kommun:

Joel Svensson 3:04:28

Negash Afemerki Zighta 3:10:31

Björn Söderström, 3:38:54

Robin Johansson 3:43:19

Anton Lundberg 3:44:55

Rasmus Jacobsson 3:45:01

Maria Örnvall 3:35:49

Cecilia Kåremyr 3:56:57

Anna Clarvid 3:57:37

Joacim Strand Lindström 3:59:22

Victor Viklycke 4:02:05

Daniel Pantzarfelt 4:23:26

Conny Söreke 4:39:16

Amanda Antonsson 4:45:16

Edita Imsirovic 5:35:54

Susanne Johansson 6:05:52

Hans Gustavsson 5:11:31

Zakir Imsirovic 5:15:08

Saknas resultat för någon lokal löpare i listan? Skicka ett mejl till redaktion@dagensvimmerby.se så uppdateras listan.