Första tävlingen efter Lowe kom – då slog Klara till med en stor triumf

Efter att Klara Kågefors fick sonen Lowe har hon inte tävlat lika mycket. Men den gångna helgen var det. Då tog hon hem segern i Slow Flower Grand Prix under Malmö Garden Show. – Det känns som ett kvitto på att man vet vad man håller på med, säger hon.

Klara Kågefors började sin resa som egenföretagare redan under gymnasietiden har drivit Fiore Floristdesign i Vimmerby i över tio år på hemmaplan.

Hon har ofta tävlat i floristik, men minskat ned tävlingsmängden sedan sonen Lowe kom in i bilden för ett och ett halvt år sedan.

I helgen var det dags för första tävlingen sedan bebisen kom och då blev det en fullträff direkt. I Slow Flower Grand Prix under Malmö Garden Show, som hon tidigare som bäst varit tvåa i, blev det seger.

Tävlingen arrangeras av Snittblomsodlare i Sverige och Klara Kågefors vann juryns hjärtan genom ett imponerande floristiskt hantverk, hållbara tekniker och en fantastisk känsla för säsongens närodlade blommor står det i motiveringen.

– Det är lite av ett nytt koncept på tävlingsfronten inom floristik. Det var tredje året de anordnade tävlingen och man jobbar med hållbara tekniker och blommor som är i säsong, berättar Klara Kågefors.

Går inte att förbereda sig

Först får man skicka in bidrag och sin bakgrundserfarenhet.

– Sedan sållar de ut sex bland alla ansökningar som får vara med och tävla.

Under lördagen var hon nere i Malmö och tävlade på tid.

– Det är tre tävlingsmoment och man får reda på vilka det är precis innan man startar. Det är inga jobb man kan förbereda sig på.

Det första momentet handlade om en bunden bukett, det andra var en brudkrona i modern tappning och det tredje var en passande Corsage.

– De har protokoll och kriterier och det är cirka 15 till 20 punkter på varje delområde man får poäng på och sedan är det den totala poängen som avgör. Varje moment har man en viss tid på och domarna går omkring och tittar även rent tekniskt på hur man utför jobbet.

"Kvitto på att man utvecklas"

Efter andraplatsen tidigare var förstås siktet den här gången inställt på guldet.

– Man vill alltid vinna när det är tävling. En del är sådana man känner och så är det alltid nya ansikten. Det är verkligen jättekul att vinna och det känns som ett kvitto på att man vet vad man håller på med.

Vad betyder sådana här segrar för dig och butiken?

– Det betyder mycket och är ett kvitto på att man utvecklas hela tiden plus att man knyter jättemycket kontakter med andra florister inom yrket, och även odlare och sådär.

"Butiken har semester, men jag jobbar"

Klara Kågefors tanke är nu att komma igång och tävla lite mer igen.

– Det här var min första tävling sedan jag fick en bebis, men förhoppningen är att tävla i höst igen på Elmia.

Under förra året startade Klara upp en sidoverksamhet med hästar som hon kör parallellt. Till sommaren gör hon som hon brukar de senaste åren – semesterstänger butiken i Vimmerby och öppnar upp en pop up-butik på Öland.

– Butiken på Öland öppnar efter midsommarhelgen och då drar jag dit. Butiken hemma har semester, men jag jobbar, säger hon och skrattar.

– Man får tid för familjen på ett annat sätt när man kommer iväg och jag brukar hålla stängt till mitten av augusti. Det är inte spikat, men det brukar bli där någonstans. Sedan åker jag hem för bröllop och sådant.

Hon har fortfarande ett stort driv för det hon sysselsätter sig med.

– Det är en livsstil man har på något sätt. Jag brinner för mitt yrke och när man är ute och tävlar, så förstår jag ännu mer varför man håller på. Det är väldigt roligt.