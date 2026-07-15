Banrekordet slogs på Storebro Open – klubben drömmer om nationell tävling

Johan Lindell från Storebro IF:s discgolfsektion kan beskriva en stor tävling med bra väder och mycket nöjda tävlande. Faktiskt blev responsen från deltagarna så bra att man redan skickat in en ansökan till discgolfförbundet om att i framtiden få hålla en tävling på nationell nivå på orten.

För femte året i rad anordnade Storebro IF en deltävling i discgolfens Smålandstour på sin välrenommerade bana på Bruksvallen. 149 spelare kom till spel och det är gränsen för vad man mäktar med i spelarantal.

– Jag skulle säga att det var mer spelare än vad det brukar vara och vi tog in tio fler spelare än vad man egentligen kan ha då vi plockade in extra elitspelare i elitklassen. Jag har då aldrig varit med på någon tävling med 149 deltagare så det är bra. Vi har en bra och omtyckt bana - ja, hela anläggningen vid Bruksvallen är superb för ändamålet med gott om toaletter, vatten och så vidare. Responsen från deltagarna har varit så god att vi direkt skickade in en ansökan till förbundet om att få ha en nationell tävling här. Beslut om vilka platser det blir tas i slutet av sommaren, vi får se, säger Johan Lindell.

Mångfaldige mästaren slog banrekordet

Klubben beskriver vädret under tävlingsdagen som fantastiskt efter två år av regn under evenemanget och man vill tacka både eventgruppen som skötte grillandet av burgare och korv samt alla de spotters som hjälpte till att leta reda på discar.

Man hade utökat antalet platser i klasserna MPO och MA2 för att få med några av landets bättre elitspelare. Bland annat Anders Swärd som tagit sex SM-guld i Openklassen och nuvarande svenska mästaren Gustaf Dahlén som kom på delad andraplats med Erik Pettersson.

– Swärd gick elva under par, vilket är banrekord, och tog förstaplatsen genom en fenomenal andrarunda på den svarta layouten. Det rekordet kommer bli svårslaget, säger Lindell.