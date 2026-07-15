Banrekordet slogs på Storebro Open – klubben drömmer om nationell tävling

Klassresultat topp 3:
MPO (Svart):
1. Anders Swärd -13
T2. Erik Gustafsson -10
T2. Gustav Dahlén -10
FPO (Grön):
1. Ida Kennmark -10
2. Karolina Leander -1
3. Moa Grankvist +3
MA2 (Svart):
1. Rasmus Bohm E
T2. Linus Lindqvist +1
T2. Erik Holmberg +1
MA3 (Vit):
1. John Pettersson -1
2. Mattias Zeilon +1
3. Melker Svensson +5
MA4 (Grön):
1. Rickard Danielsson -8
2. Linus Bjerkert -5
T3. Linus Petersson -4
T3. Rickard Karlsson -4
T3. Jonny Johansson -4
MA40+ (Vit):
1. Josef Algotsson +7
T2. Kristoffer Lindholm +9
T2. Tobias Tvingsell +9
FA3 (Grön):
1. Margita Grankvist +8
FA4 (Grön):
1. Sandra Lorentzon +28
MJ15 (Grön):
1. Olle Karlsson -9
T2. Edvin Balog -8
T2. Thaddeus Algotsson -8
Övriga resultat för Storebrospelare:
MA2 (Svart):
T6. Morten Ekeberg +6
12. Andreas Rodeland +8
T14. Ludde Broström +11
MA3 (Vit):
T7. Jimi Åkesson +9
T18. Martin Ericsson +17
27. Niklas Ericson +20
T32. David Thunberg +23
T35. Johan Karlsson +27
MA4 (Grön):
T11. Mattias Andersson +2
T15. Rodolfo Zamorano +6
T17. Kristian Lutz +7
MA40+ (Vit):
15. Lennart Karlsson +32