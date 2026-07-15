Vimmerbybo la märke till köp på flera hundra kronor

En kvinna i 75-årsåldern från Vimmerby kommun anmäler ett fall av bedrägeri som inträffade på måndagen.

En okänd gärningsperson har utfört ett köp till ett värde av strax under 1 000 kronor från målsägandes konto. Målsägande har själv inte gjort det, spärrat kortet och vet inte hur man har kommit över det.