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Vimmerbybo la märke till köp på flera hundra kronor

Foto: MostPhotos

Vimmerbybo la märke till köp på flera hundra kronor

KRIM 15 juli 2026 12.00

En kvinna i 75-årsåldern från Vimmerby kommun anmäler ett fall av bedrägeri som inträffade på måndagen.

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En okänd gärningsperson har utfört ett köp till ett värde av strax under 1 000 kronor från målsägandes konto. Målsägande har själv inte gjort det, spärrat kortet och vet inte hur man har kommit över det.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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