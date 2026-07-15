EFTER JENSENS AVSTÄNGNING – RUTINERAD FÖRARE ERSÄTTER

Rasmus Jensen stängs av från all form av speedwaytävlande i nio månader. Nu har Västervik Speedway hittat hans ersättare. Rutinerade Grzegorz Zengota, 37, ansluter till klubben.

Det var i samband med danska mästerskapet för ett par veckor sedan som Rasmus Jensen var inblandad i en incident. Danska förbundet valde att ålägga Rasmus Jensen ett rejält straff med nio månaders avstängning.

Efter beskedet om Rasmus Jensens avstängning har hans svenska klubb – Västervik Speedway – tvingats agera på transfermarknaden.

Nu står det klart att rutinerade Grzegorz Zengota ansluter till klubben. 37-åringen är ett välkänt namn i den svenska ligaspeedwayen och det finns bland annat ett SM-guld med Smederna 2022 på meritlistan.

"Aldrig upplevt marknaden så tunn"

Under denna säsong har Zengota imponerat stort för sitt Leszno i polska Ekstraliga med ett löpande snitt på 1,841. Han ansluter till Västervik med ett snitt på 1,333.

"Zengota är en rutinerad förare som kört riktigt bra i Polen, samtidigt som han har ett gynnsamt svenskt snitt. Han har erfarenhet från samtliga banor i Sverige, är väldigt startsnabb och är dessutom en bra kille att ha i laget. Vi tror och hoppas att han kan bli en bra ersättare för Rasmus, säger lagledaren Mikael Teurnberg i ett pressmeddelande.

Västervik har nu använt två av sina totalt tre transferkort den här säsongen. Arbetet med att hitta ersättare har varit ovanligt svårt, enligt Teurnberg.

"Vi har tvingats använda två transferkort av olika orsaker som vi inte hade räknat med inför säsongen. Vi har gått igenom alla tänkbara alternativ, men det har verkligen inte varit någon enkel uppgift att hitta tillgängliga förare. Under mina 14–15 år som lagledare har jag nog aldrig upplevt att marknaden varit så tunn som den är just nu", säger han.