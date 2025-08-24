Miltons dubbel gav efterlängtad seger till Vimmerby

Vimmerby IF är ett vinnande lag igen. Nathalie Miltons dubbla nickmål gav seger med 2-1 hemma mot Jönköping Södra. – Det är ett vapen för oss, säger tränaren Tommy Svensson Pöder.

Vinsten var VIF:s första sedan sommaruppehållet och de tre poängen markerar ett tydligt avstamp mot den i övrigt jämna bottenstriden i tabellen. Nu har VIF nio poäng ned till den negativa kvalplatsen och det kommer man såklart inte tappa på sista sex omgångarna.

– Vi behövde trean, jag tycker inte om att vi satt oss i en situation när vi är ett så bra lag som vi är och det är en väldigt bra laginsats idag.

"Gick ju bra den här gången"

Fasta situationer var Vimmerbys melodi under lördagen. Nathalie Milton knoppade först in en fint slagen frispark av Stina Kägu Bragsjö. Samma duo låg även bakom 2-0 och i samma roller. Den gången måttade Kägu Bragsjö in en hörna som Milton nådde högst på.

– Vi har varit rätt tunga på fasta, men hon är säker på skallen där. Det är ett vapen för oss, det är bara larvigt att säga något annat. På ena målet var hon på bänken, men vi slängde in henne och det gick ju bra den här gången, säger Svensson Pöder.

"Ska punktera mycket tidigare"

Jönköping Södra var inte ofarligt och skapade rejäl nerv med sin reducering med kvarten kvar. Några större kvitteringschanser skapades dock inte och Vimmerby kunde ta första segern efter sommaren.

– Det var väldigt stabilt idag. Vi möter ett bra Jönköping, men vi kan inte säga att det är orättvist när de har ett skott på mål. Vi ska punktera matchen mycket tidigare och gör det bättre som lag idag. Det har varit lite knackigt där vi släpper in många mål, men idag kommer de inte till de chanserna. Hela laget jobbade hårt, mittfältet vann bollar och backlinjen fick lugn och ro ändå. Forwards sprang kopiöst och ingen föll ur ramen, säger TSP som lyfter samtliga inblandade.

