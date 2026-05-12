Kalmar värd för lagdressyren – HBR tog ny seger

Hultsfredsbygdens Ridklubb tog på nytt hem segern när andra omgången av lagtävlingen i dressyr division 3 avgjordes med Kalmar Hästsportklubb som värd.

Lagtävlingen i dressyr går vidare, där andra deltävlingen avgjordes i Kalmar på söndagen.

Sju lag tävlar om en plats i finalen och HBR:s lag med Mathilda Svanberg, Johanna Rydstrand, MariaFalk Madali och Zoé-Linnea Falk Madali fick den här gången totalt 212.334 procent.

– Det räckte till en ny förstaplats, jätteroligt, kommenterar tränaren Maria Falk Madali, som den här gången även ingick i laget.

Övriga resultat: 2) Tunabygdens Hästsportklubb, 201.333 procent, 3) Åkerbo Hästklubb, 197.833, 4) Kalmar Hästsportklubb, 196.000, 5) Ridklubben Udden, 194.166, 6) Västerviksortens RF, 180.500, 7) Gamleby Ridklubb, 174.166.

Nästa omgång står Västerviksortens RF värd för.

Placeringar individuellt:

Lätt C:1, kat A och B, ponny: 1) Linnéa Wallerhed, Hedwig af Värnarum, Udden, 63.148 procent.

Lätt C:1, kat C och D, ponny: 1) Ellen Arnér, Kulltorps Valter, Eriksmåla, 66.667, 2) Agnes Malmgren, Zafari, Kalmar, 66.481.

Lätt B:1, kat B, ponny: 1) Alina Fotiadou, Snow Man, Udden, 64.286.

Lätt B:1, kat C och D, ponny: 1) Ellen Arnér, Kulltorps Valter, Eriksmåla, 65.000.

Lätt B:1 häst: 1) Frida Norinder, Fauerbirk´s Luzon, Gamleby, 64.821 procent, 2) Zoé-Linnea Falk Madali, HBR, 64.464.

Lätt C:1, häst: 1) Nova Polteg, Midori, Mörbylångadalens Ridsällskap, 70.556, 2) Ebba Lejerhed Emrin, Taurmore Sandy, Kalmar, 65.370.

Lätt B:2 häst: 1) Jenny Ambrosiani, Valdette, Tunabygdens, 75.000 procent, 2) Maria Falk Madali, Rastimus från Norrhult, HBR, 73.667, 3) Johanna Rydstrand, Pol Roger TM, HBR, 71.667, 4) Pia Rydberg, Malva, Udden, 69.333, 5) Nelly Liljegren, Cabatana, Åkerbo, 68.833, 6) Victoria Jacobi, Fortitude, Kalmar, 68.333, 7) Tilde Edvardsson, Thorsagårdens Hertha, Kalmar, 68.167, 7) Emma Wilén, Fleetwood MG, Mörbylångadalens, 68.167, 9) Zoé-Linnea Falk Madali, Issa från Norrhult, HBR, 67.000.

Lätt B:3, häst: 1) Victoria Jacobi, Fortitude, Kalmar, 70.161.

Lätt A:3, häst: 1) Susanne Jonsson, Envy, Oskarshamns Hästsportklubb, 63.286.