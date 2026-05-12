WOFFINDEN VISADE KLASS – KLAR DACKESEGER I PREMIÄREN

Många frågetecken inför. En hel del utropstecken efteråt. Tai Woffinden, den 35 år gamle britten med sin skadehistorik, visade mästarklass och Dackarna slog Vargarna med

Säsongens första heat slutade 3-3 på Skrotfrag Arena. Nazar Parnitskyi och Timo Lahti fick se sig slagna av Martin Vaculik.

I det första reservheatet fick hemmalaget övertag när Thomas H Jonasson och Sammy van Dyck löste 4-2 mot Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Gästande Vargarna svarade dock och utjämnade till 9-9 efter tre heat sedan Jaimon Lidsey slagit Artem Laguta och Norick Blödorn i sin tur Matias Nielsen.

Om det fanns oro för statusen på Tai Woffinden inför årspremiären i Bauhausligan med Dackarna var den oron obefogad. I det fjärde heatet ordnade den 35-årige britten tillsammans med Thomas H Jonasson säsongens första femetta mot Frederik Jakobsen och Filip Hjelmland.

Ett antal oavgjorda heat följde därefter innan Artem Laguta och Matias Nielsen fixade 4-2 för Dackarna i det åttonde.

I det sista heatet innan paus visade Tai Woffinden att hans första heat inte var en tillfällighet. Han löste tre poäng i ett heat som slutade 3-3. När det var dags för paus ledde Dackarna alltså med 30-24.

Avgjorde med snabba femettor

Vargarna gjorde ett reserbyte när man stoppade in Filip Hjelmland i stället för Ludvig Selvin i det tionde heatet. Tillsammans med Jakobsen löste Hjelmland en femetta för bortalaget och ställningen var då reducerad till 31-29.

Dackarna svarade sedan med två femettor och stängde i princip matchen när man gick fram till 41-31. Tai Woffinden och Sammy van Dyck vann varsitt heat och hade sällskap av Matias Nielsen respektive Thomas H Jonasson.

I det 13:e heatet tog hemmalaget sin tredje raka femetta och säkrade premiärsegern. Artem Laguta och Timo Lahti var före Norick Blödorn och Martin Vaculik som fick stopp. Vargarna tog sedan hem heat 14 med 4-2, men Dackarna avrundade med en vacker femetta och vann premiären med hela 53-37.

Mer om matchen senare.