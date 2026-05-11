"Otroligt obehagligt och kränkande när manlig personal skötte hennes intimhygien"

Gudrun Brunegårds mamma tyckte det var otroligt obehagligt och kränkande när manlig personal skötte om hennes intimhygien. Nu vill Kristdemokraterna att man ska kunna välja kön på den man får hjälp av. – Som kommunal utförare ska man kunna ge en sådan garanti.

Valet närmar sig och temperaturen stiger. Under måndagen presenterade Kristdemokraterna några av sina viktigaste frågor inför höstens kommunval.

En trygg barndom är grunden menar partiet och Kristdemokraterna vill därför se ännu mindre barngrupper. Skolverkets rekommendationer säger sex till tolv barn i varje grupp.

– Vi ligger under gränsvärdet här i Vimmerby, men vi behöver komma ned ännu mer och möta barnen som är i behov av mindre grupper. När barnkullarna går ned så har man en särskild möjlighet att tillgodose detta genom att behålla enheter i stället för att upprätthålla samma nivå som man haft tidigare. Det är den framtida hälsan det handlar om. Det behöver även finnas konstanta vuxna att knyta an till, för barnens anknytning är viktig, säger Gudrun Brunegård, som är tvåa på partiets valsedel.

Säkra skolvägar för traktens unga är en annan fråga man vill lyfta fram.

– Vid hämtning och lämning är det kaos på både Vimarskolan och AL-skolan. Vi har en trafiksituation som måste lösas och där vi vill vara pådrivande.

Vad vill ni göra?

– Problemet har funnits i flera år, men det har inte hänt någonting. Det sattes upp en vägbula vid Vimarskolan för att säkra upp korsningen och det har gjorts andra mer tveksamma försök vid ishallsparkeringen som är borta nu. Vi går in på vad, men inte exakt hur. För det behöver vi professionens hjälp, men det kan inte gå år efter år och situationen kvarstår. Föräldrar och andra larmar om att det snart sker en olycka och det får inte hända. Vi måste göra något, säger toppnamnet Ola Hammarbäck.

– Barn som går eller cyklar till skolan hamnar mitt i det här kaoset med alla bilar, och det behöver verkligen lösas, säger Gudrun Brunegård.

"Otroligt obehagligt och kränkande"

Tryggheten för de äldre behöver också stärkas. Bland annat vill Kristdemokraterna att äldre med hemtjänst ska kunna välja kön på den som hjälper till med intimvård. Ett förslag som också lyfts på många andra håll.

– Som kvinna ska man kunna välja kvinnlig personal och som man ska man kunna välja manlig personal, säger Nina Myrefelt, trea på valsedeln.

Gudrun Brunegård har själv sett behovet av detta på nära håll.

– När min gamla mamma fick hemtjänst så tyckte hon att det var otroligt obehagligt och kränkande när det var manlig personal som skötte om hennes intimhygien. Jag vet en annan man vars hustru aldrig visat sig naken för någon annan, men som plötsligt upplevde att vem som helst kunde slita av henne kläderna och trycka in henne i duschen. Vi måste ha respekt och värdighet och det är en organisatorisk fråga.

Övergrepp inom hemtjänsten har varit omskrivet nationellt det senaste året. I Vimmerby dömdes en hemtjänstanställd till sex års fängelse av både tingsrätten och hovrätten för fyra år sedan. Han dömdes för grov våldtäkt och ett 20-tal fall av kränkande fotografering.

– Vi säger inte att det är fel på manliga eller kvinnliga vårdare, men man ska kunna välja om man vill ha den här intima hjälpen av någon med det motsatta könet. Sådant här skapar en oro och som kommunal utförare ska man kunna ge en sådan garanti, säger Nina Myrefelt.

Annons:

Trycker på språket

Partiet trycker även på att de äldre ska kunna kommunicera med den personal som kommer.

– Det kommer språkkrav den 1 juli i år och kommunen ska arbeta för att personal har tillräcklig kunskap i det svenska språket. Vi vill lägga ännu större fokus på det. Det har inget med bakgrund att göra, utan handlar om att ska kunna förstå varandra och att man måste kunna kommunicera på svenska, både för brukarens och sjuksköterskans skull.

Risken att bristen på personal till äldreomsorgen gör det svårt, menar KD-trion inte behöver bli så stort eller ens ett problem.

– Kommunen är helt beroende av våra fantastiska invandrare som i många fall har stor aktning för äldre, men kan man inte kommunicera uppstår situationer. Vi får se till att de får den svenskakunskapen och det kan handla om att man kanske jobbar inom kök eller lokalvård tills man fått tillräcklig kunskap i svenska. Då kan man gå SFI under tiden, säger Brunegård.

Restriktiva till vindkraft

Kristdemokraterna är, likt de varit hela mandatperioden, tydliga med sin ställning i vindkraftsfrågan.

– Kommunen har sin vetorätt och vi har sagt att vi ska vara restriktiva. Vi måste titta på vilka konsekvenser det kan få för lokalinvånaren och hur det påverkar landskapsbilden. Vissa delar är oåterkalleliga och det innebär förändringar under lång tid. Därför ska vi vara restriktiva. När det gäller solcellsparker har kommunen ingen vetorätt, men vi och Moderaterna drev på för att betona respektavstånd till bostäder. Det är viktigt med elproduktion, men ska inte behöva vara helt omgiven av den här typen av industrier, säger Ola Hammarbäck.

Innebär restriktiva att ni alltid kommer säga nej?

– Vi har sagt restriktiva och så får vi titta på varje enskilt fall. Det är olyckligt att så många områden blev utpekade i översiktsplanen och att majoriteten inte valde att ha ett enigt fullmäktige bakom sig. Jag hade hoppats att vi kunde hitta en väg gemensamt, men vi kommer vara restriktiva. Jag tror också majoriteten har problem när frågor blir konkreta och jag tror att man hoppas att Försvarsmakten säger nej. Säger de ja då har majoritetspartierna bekymmer.

Skolklass ska besöka gården

Närproducerad mat vill man att kommunen prioriterar tydligare i upphandling.

– Vi vill att en skolklass kan besöka gården där maten kommer från. Det är viktigt för näringslivet och bönderna häromkring att man inte köper via stora grossister. För barnen är det också viktigt att få förståelse för hur maten ser ut från början, säger Nina Myrefelt.

– Varannan tugga vi tar är importerad och vi behöver stärka den lokala livsmedelsproduktionen. Det kan stimulera barn till att intressera sig för jobb inom de gröna näringarna och ökar också förståelsen för vad som blir smör eller bröd. Självförsörjningsgraden behöver öka och det är viktigt att kommunen går före, säger Gudrun Brunegård.

Ola Hammarbäck säger att man vill se förenklingar vad gäller upphandlingar.

– En aktör kanske klarar en till två områden, men inte det här och det här och här. Då behöver vi mindre upphandlingar för att företag här ska kunna ta hem det. En enskild bonde lokalt kan inte leverera hela årets behov av potatis, men då kan man dela upp det så att det finns flera olika produceter.

Ska klättra på rankingen

Vimmerby kommun måste också förbättra sig i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet, anser KD. Vid den senaste rankingen, som släpptes i höstas, hamnade Vimmerby på plats 179 i landet. Det var den bästa placeringen sedan 2015.

– De flesta är överens om att vi borde ligga bättre till och det är oroväckande att vi inte gör. En sak i det sammanhanget är att vi ska vara bra på att ge snabba svar och en god kommunal service. Vi vill införa servicegarantier och man ska veta vad man kan förvänta sig av kommunen. Vi har fått avslag på det tidigare i fullmäktige, men måste agera för att förädnra näringslivsklimatet och den uppfattande bilden.

Samtidigt hamnar kommunen högt i mätningen Insikt?

– Ja, där tittar man på den som faktiskt varit i kontakt med kommunen och det lyfter inte över till den stora massan. Förr eller senare kommer man ha kontakt med kommunen och då måste man veta vad kommunen står för och kan erbjuda.