DSK krossade Hebe – hoppet nästan ute

Djursdala briljerade hemma mot Hebe idag och vann med 5-1. Nu talar allt för att Hebe åker ur femman. – Vi är jäkligt dåliga idag tycker jag, suckar tränaren Johan Nilsson.

Hebe har nu åtta poäng upp till kvalplatsen. Man har visserligen ett överkomligt spelschema kvar, men att ett lag som spelat in 11 av 57 poäng ska ta 9 av sista 9 är kanske inte helt sannolikt.

Johan Nilsson var inte alls nöjd med sitt manskap idag.

– Vi gör inte alls som vi säger, vi springer inte och när vi gör det är det för sent. Det är surt. Djursdala springer hela tiden och då vinner man i slutändan.

Hur ser du på tabelläget?

– Så länge det går finns det hopp kvar. Södra Vi vann idag så det körde ihop sig ännu mer. Fågelfors som vi möter nästa omgång fick tre avstängda igår, men då gör vi samma sak och får tre avstängda på idiotgrejer. Det är en sådan säsong. Jag är lite besviken på disciplinen, det är lite juniorfasoner på vissa kort vi tar. Det hjälper inte att springa och gnälla på domaren.

Tobias Nilsson och Nourladeen Alrifi var bäst i Hebe. Elias Andersson Landholm gjorde lagets 3-1-mål.

"Dominerar spelet"

Desto muntrare var stämningen i Djursdala som nu i praktiken säkrat nytt kontrakt. Laget stod för en enastående insats och tränaren David Henriksson var nöjd med allt.

– Det var riktigt roligt och spelarna förtjänar beröm. Vi dominerar spelet och spelar jättefin fotboll. Vi snurrar på bra, har ett bra kombinationsspel och jag tycker vi sitter ihop som lag. Jag är nöjd med väldigt mycket, arbetsmoralen var väldigt bra med. Nu ser det ljust ut, men det gäller att fortsätta, säger Henriksson.

Simon Henriksson öppnade målskyttet efter tio minuter. 2-0 kom genom Anton Palmér i början av andra. Isak Granström satte 3-0 på en snygg variant och Mattias Myrén avslutade matchen med 4-1 och 5-1.

