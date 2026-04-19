Körkortslös lastbilschaufför körde alldeles för fort – åtalas

För en knapp månad sedan stoppade polisen en lastbil utanför Vimmerby. Nu åtalas föraren för dubbla brott.

Enligt åklagaren ska lastbilens förare, en man i 55-årsåldern och med utländskt medborgarskap, dels kört för fort (107 kilometer i timmen på 80-sträcka), dels saknat giltigt körkort. Detta ska ha inträffat på länsväg 760 i höjd med Gryssebo.

Åklagaren menar att den olovliga körningen ska bedömas som grov eftersom mannen tidigare har lagförts för samma brott.

Mannen erkänner hastighetsöverträdelsen men förnekar grov olovlig körning. Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål, och anses kunna avgöras utan huvudförhandling om mannen under handläggningen erkänner brott. Åklagarens påföljdsförslag är då 50 dagsböter à 170 kronor, totalt 8 500 kronor.