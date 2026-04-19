Mat i fokus på Näs – ny utställning vill vara ögonöppnare

Utställningen belyser ämnet mat från flera olika håll: historiskt, socialt och ur ett framtidsperspektiv. En del av utställningen visar innovativa sätt att ta till vara på restmaterial från matproduktion, som komposterbara kläder och kaffemuggar av kaffesump. Foto: Johanna Karlsson

Utställningen MAT: Mer än en måltid kommer att finnas på Astrid Lindgrens Näs hela säsongen. Anna Hadders har skapat utställningen och turnerat med den runt om i Skandinavien. Foto: Johanna Karlsson

Det blir en säsong med mat i fokus på Astrid Lindgrens Näs. Årets vandringsutställning heter MAT: Mer än en måltid, och lyfter den skandinaviska mathistorien från flera håll samtidigt som den blickar framåt och vill inspirera till hållbar utveckling inom matproduktionen.

När Astrid Lindgrens barndomshem Näs slår upp portarna för säsongen den första maj välkomnas besökarna till den nya vandringsutställningen MAT: Mer än en måltid. Hela säsongen kommer att präglas av temat mat, något som Anneli Karlsson, utställningsproducent på Näs, tycker passar Astrids barndomshem särskilt bra.

– Utställningen tar upp väldigt många aspekter kring mat. Mat ligger nära Astrid, både i engagemanget för djurhållningen, naturen och år framtiden, men också i all den mat som finns med i hennes berättelser, förklarar Anneli.

Utställningen MAT: Mer än en måltid togs fram som ett samarbete mellan flera museer i Sverige, Danmark och Norge och visades för första gången i Kristianstad för fyra år sedan. Utställningen visar skandinavisk mattradition ur flera olika perspektiv, och förhoppningen är att den ska bli en ögonöppnare för besökare och ge tankeställare kring maten vi äter, hur den produceras och hur vi vill att framtiden ska se ut.

Dåtid, nutid och framtid

Anna Hadders, utställningsproducent på Regionmuseet Skåne, har producerat utställningen och följer den nu på turnén genom Skandinavien. Under en veckas tid har Anna funnits på plats på Näs för att hjälpa till att bygga utställningen. Ett gediget arbete som tar sin tid när utställningen ska anpassas till en ny plats och nya lokaler.

– Utställningen är uppdelad i fyra delar: Odla och producera mat, hur vi transporterar och förvarar maten, det sociala kring ätandet, och framtidens mat, förklarar Anna Hadders och fortsätter:

– Grundtanken med utställningen, och det som är en del av museernas uppdrag, är att vi med vår kunskap om historien ska vara med och förklara nutiden, och förhoppningsvis också ge bra inspiration och tankar inför framtiden. Något som varit viktigt för oss genom produktionen av den här utställningen är att inte komma med en massa pekpinnar utan visa på möjligheter. Vad kan vi ta med oss av historian in i framtiden?

Engagemanget för både djur och en hållbar framtid ligger nära det som Astrid stod för, menar Anneli.

– Grunden ligger väldigt nära Astrid. Just djurhållningen är ju självklar, men också att maten är en viktig del av livet och framtiden och att vi ska vara rädda om vår jord. Allt det som den här utställningen bidrar till. Jag hoppas att man får en tankeställare, vaknar upp och blir lite engagerad.

Vernissage med lokala odlare

Utställningen invigs med vernissage den första maj. Invigningstalar gör den lokala odlaren och mathantverkaren Josefin Karlsson från Korka. Hillevi Helmfrid, mångårig föreläsare och utbildare inom odling och omställning kommer även hålla ett föredrag.

Mat kommer bli fokus på fler sätt under säsongen på Näs.

– Vi kommer försöka lyfta temat även i restaurangen, och det kommer att bli fler event och föreläsningar på temat, säger Anneli Karlsson.