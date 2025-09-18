Tessas dubbel gav Vimmerby B revansch – "Vi är jättenöjda"

Efter den svaga insatsen förra helgen stod Vimmerby IF B att känna igen i kvällens hemmamatch mot Landsbro. Tessa Svensson gjorde båda målen i 2-1-segern.

Svensson satte båda sina mål på frilägen i den första halvleken. I den andra reducerade Landsbro på en hörna, men Vimmerbys seger var rättvis.

Totalt sett var det en fysisk match mellan två jämna lag.

– Det var back to basics och vi fick ordning på det. Det är ett tufft lag att möta, stora starka och rutinerade, men vi mötte upp det bra med ett kompakt försvarsspel och gick på kontringar. Vi vinner på att vi är mer spelskickliga och är jättenöjda, säger tränaren Budo Ericsson.

Flera spelare i Vimmerby utmärkte sig. Målvakten Alva Gustasson var säker, backarna Isabelle Gunnarsson och Minea Snickars styrde och ställde och mittfältaren Salama Taher slet otroligt hårt.

Tabellen finns här.