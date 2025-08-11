VIF B besegrade HMIS – Sjökvist imponerade

VIF hade 17 spelare med i truppen och rullade runt. Man var det bättre laget, men missade en del målchanser. Emma Sjökvist i HMIS imponerade och gjorde två mål.

– Sjökvist har vi varit på i flera år, det finns talang och de har många unga spelare. De var bra, säger VIF-tränaren Budo Ericsson.

Tessa Svensson nätade dubbelt i VIF och Stephanie Sauma gjorde ett.

– Vi hade mycket boll och målchaner, men missade mycket. Det är vårt dilemman, men nu är vi redo för seriespel, säger Ericsson.