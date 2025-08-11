11 augusti 2025
VIF B besegrade HMIS – Sjökvist imponerade

Tessa Svensson nätade dubbelt när Vimmerby slog HMIS. Foto: Ossian Mathiasson

VIF B besegrade HMIS – Sjökvist imponerade

FOTBOLL 11 augusti 2025 22.02

Vimmerby IF B besegrade HMIS med 3-2 i kvällens träningsmatch. 

VIF hade 17 spelare med i truppen och rullade runt. Man var det bättre laget, men missade en del målchanser. Emma Sjökvist i HMIS imponerade och gjorde två mål. 

– Sjökvist har vi varit på i flera år, det finns talang och de har många unga spelare. De var bra, säger VIF-tränaren Budo Ericsson. 

Tessa Svensson nätade dubbelt i VIF och Stephanie Sauma gjorde ett. 

– Vi hade mycket boll och målchaner, men missade mycket. Det är vårt dilemman, men nu är vi redo för seriespel, säger Ericsson. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

