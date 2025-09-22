Dreco avstängd mot VIF – men klar för SK Lojal

Haris Dreco gjorde fyra säsonger i Vimmerby IF. Nu representerar han Hemgårdarna men är avstängd när lagen möts i Linköping på fredag. Foto: Ossian Mathiasson

På fredag kan Hemgårdarna skjuta ner Vimmerby i division fyra. Då får det klara sig utan Haris Dreco – som varit avstängd sedan den 5 september och missar mötet med sin förra klubb. – Domaren uppfattade som att jag sagt något till honom efter mitt röda kort men det råder delade meningar om det. Jag upplevde det inte som jättefarligt, säger Dreco.

Efter fyra säsonger i Vimmerby IF skrev Haris Dreco på för Linköpingsklubben Hemgårdarna inför årets säsong. Återkomsten till Arena Ceos slutade med en klar 0–4-förlust – och i returen på fredag är mittfältaren avstängd. Efter att ha fått ett andra gula kort och visats ut mot Dalstorp i mitten av augusti skickade domaren in en rapport. Följden blev att Dreco är avstängd under perioden 5 september till 29 september.

– Domaren uppfattade det som att jag hade sagt något till honom. Det är min version mot hans version och inte mycket att göra åt nu, kommenterar Dreco utan att vilja gå in närmare på vad som ska ha uttryckts.

Säkrat nytt kontrakt

Från sidan har han fått se ett formstarkt Hemgårdarna säkra nytt kontrakt i division tre efter en tung start på säsongen.

– Det har gått väldigt bra sedan i somras. Vi bytte spelsystem då och har verkligen höjt oss, säger Dreco om förvandlingen.

För hans förra klubb Vimmerby IF ser det dystrare ut. Med två omgångar kvar lever visserligen hoppet, men det är fyra poäng upp till kvalplatsen och klubben har inte längre avgörandet i egna händer.

Är du förvånad över att Vimmerbys säsong?

– Nej, det är jag inte. Det var tufft redan från början och lite stolpe-ut. Då blir det lätt att hamna i det läget. Sedan förstärkte klubben inte så mycket under sommaren och med skador blir det tufft.

Blir du kvar i Hemgårdarna nästa år?

– Jag vet faktiskt inte. Vi har inte pratat om det än men ska ha spelarsamtal snart och tar det därifrån.

I höst vet han i alla fall vad som händer.

Tidigare under måndagen presenterades Haris Dreco som nyförvärv till SK Lojals nya futsallag i division två.

– Det ska bli roligt. Jag hoppas att det lockar folk och väcker intresset för futsal ännu mer. I Kalmar har man lyckats bra och kanske går det att hitta något samarbete framöver. Jag ser fram emot att få spela tävlingsmatcher i futsal och inte bara KM.