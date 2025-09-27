Mållöst derby della Krön – SVIF kan gå ikapp

Djursdala och Södra Vi delade på poängen i ett märkligt derby inför 147 personer. Arkivbild. Foto: Stefan Härnström

Södra Vi knep en viktig poäng i dagens derby i Djursdala – och har nu chansen att gå om Tuna i sista omgången. – Vi måste vinna och sedan får vi se var det hamnar, säger tränaren Peter Magnusson.

Djursdala kunde ha förpassat rivalen Södra Vi till negativ kval idag – men den chansen slarvade DSK bort. Nu lever dramatiken inför sista omgången och där behöver faktiskt SVIF hjälp av just Djursdala.

Vinner Södra Vi sin match mot Fågelfors och DSK sin mot Tuna säkrar Södra Vi nytt kontrakt och skickar Tuna till ett ovisst kval.

– En poäng får man vara nöjd med i det här läget. Vi måste vinna vår match och sedan får vi se var det hamnar, förutsättningarna är enkla. Vi får se om det räcker, säger Peter Magnusson som såklart har stenkoll på tabellen.

Hade helt olika bild av halvleken

Båda tränarna tyckte att respektive lag borde ha avgjort i första halvlek.

– Det var en konstig derbymatch, den satte sig inte riktigt. Det var hafsigt spel från båda sidorna. Vi skapade mest i första och kunde ha varit i ledning i paus. I andra skapade Djursdala mer och oavgjort är väl kanske rättvist. Vi kunde ha avgjort matchen i första halvlek eller fått en annan matchbild i alla fall, säger Magnusson.

David Henriksson i DSK var ytterst missnöjd.

– Jag är väldigt besviken, vi ska kunna göra ganska många mål den här matchen. Södra Vi gör en jättebra match, kanske deras bästa för i år. De är mycket hetare och vi blir lite för slarviga, vi passar när vi borde skjuta och tvärtom. Det synkar inte och det blir för mycket misstag, säger han.

Var det bristande motivation?

– Jag hoppas inte det, men Södra Vi sprang lite mer och det var väldigt lamt från vår sida. I första kunde vi ha punkterat matchen och vi är värda att vinna. Södra Vi spelar sjukt tråkigt och spelar bara långa bollar, men de är farliga i sitt omställningsspel.

Kommer ni hjälpa SVIF i sista omgången?

– Jag är besviken över att vi inte kan komma fyra, det var mitt mål. Fårbo vann och vi får jobba för femteplatsen. Vad det innebär för andra struntar jag i, vi ska vinna.

Linus Palmér Hård och Isak Granström gjorde det bra i hemmalaget. I Södra Vi stack Pontus Holm och Elias Hallingfors ut.

Tabellen finns här.