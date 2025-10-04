VÄSTERVIK TILL KVAL – FICK STOR HJÄLP AV ANEBY

IFK Västervik behövde slå Gullringens GoIF samtidigt som man behövde hjälp av Aneby SK borta mot Tranås FF. IFK vann med 4-1 och Aneby med 2-0. Det innebär att nykomligen säkrat en kvalplats till division 3. – Vi förtjänar den här platsen, säger tränaren Ayman Hadrous.

Själva matchen på ett otroligt blåsigt, kyligt och regnigt Bökensved nådde aldrig några högre höjder. Gullringens GoIF kom med ett kraftigt brandskattat lag och IFK Västervik hade redan i paus stängt drabbningen med sin 4-1-ledning.

Andra halvlek blev mest en väntan på att se vad som skulle hända i Tranås. Förutsättningarna inför slutomgången var nämligen glasklara. IFK behövde vinna sin match för att ta kvalplatsen samtidigt som Tranås behövde tappa poäng hemma mot ett Aneby utan något att spela för. Gästerna gjorde både 1-0 och 2-0 i den andra halvleken och plötsligt hade IFK Västervik säkrat en kvalplats till division 3.

– Vi fick höra det av Aneby senast, att det här är lite av ett derby för dem. Sedan är det ändå inte alltid lätt att koppla på när man inte har något att spela för, men uppenbarligen var de tillräckligt taggade, säger IFK-tränaren Ayman Hadrous.

Tre straffar på en kvart

Victor Heiskanen visade rutin tidigt och ordnade två lätta straffar som Kliton Bakiu förvaltade på bästa sätt. Efter en kvart hade även Gullringen fått matchens tredje straff och reducerat genom Yassin Jalil Kader. Innan paus klev rutinerade Jonathan Fält Öhr fram med dubbla mål från sin vänsterkant och såg till att IFK skaffat sig ett ointagligt 4-1-läge.

– Vi får en jättebra start, är disciplinerade och jobbar utifrån vår plan. Det ska sägas att Gullringen saknar en hel del spelare och det blir svårt att utvärdera, men vi gör det vi ska och det vi pratade om innan. Vi fokuserade inte något på Tranås match, utan på vår egen och att vi skulle ta våra poäng.

I den andra halvleken kunde IFK spela av matchen och invänta slutsignalen denna kyliga höstdag.

– I andra har vi mycket bollinnehav, men kanske inte de vassaste målchanserna. Vi spelade på deras planhalva hela tiden. Vi stressar ingenting, utan vi jobbar med att spela av matchen.

"Inte Barcelona vi kommer möta"

IFK Västervik kommer nu alltså få fortsätta spela i flera veckor till. Som nykomling har man slutat tvåa i division 4 och tagit sig till kval uppåt.

– Jag tycker vi förtjänar den här platsen utifrån hur det har sett ut under säsongen. Vi har haft det i egna händer, men åkt på några nitlotter på bortaplan och där vi tappat matcher till förluster på slutet. Det är superkul att vi får hjälp av Aneby att ta platsen, säger Ayman Hadrous.

Vad gör att ni går till kval som nykomling?

– Först och främst är vi ett bra fotbollslag som är bollskickliga. Även om vi är nykomlingar i division 4 så har vi kunnat spela ut de flesta av lagen. Vi har fört spelet och haft bollinnehavet och det är en indiktation på att vi inte är rädda för lag som spelat högre upp.

Vad tror du om kvalchanserna?

– Jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning ännu. Jag har noll koll, men kval är kval och det gäller att vi är påkopplade i alla matcher. Första matchen är alltid en nyckelmatch, men det är inte Barcelona vi kommer att möta. Vi kan slå vilket lag som helst och det handlar om att vara mest hungrig.

"Vi biter ihop"

Gullringens avgående tränare Mattias Sandh, som trots vädret coachade laget i både korta byxor och en kortärmad piké, var ganska nöjd med insatsen utifrån de förutsättningar som rådde. Bland annat hade man reservmålvakten Kevin Moll som forward i 90 minuter och sportchefen Patrik Wärnehall på bänken.

– Både 3-1 och 4-1 är lite onödiga mål. Vi går bort oss och lämnar ytor där. Man är alrig nöjd efter en förlust, men utefter resurserna vi har så biter vi ihop och det är en okej avslutning, säger han.

Hur ser du på att det blir IFK Västervik som tar kvalplatsen?

– Det bevisar väl att vi borde ha kunnat vara där. Det är ingen ursäkt, men det har varit tufft för oss med manskapet i de sista matcherna. Nu blir det IFK Västervik och de kommer få det tufft i ett kval. Det hade vi också fått utifrån trupperna vi haft på slutet. Jag tycker att vi faller med flaggan i topp. Vi har spelare som inte varit i närheten av en a-lagsmatch tidigare, men de springer och de försöker. Alla som är med bidrar så gott de kan.