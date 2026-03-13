En match med två ansikten – IFK vände mot Gullringen

Gullringens GoIF hade 2-0 i paus. Ändå vann IFK Västervik cupmötet med 4-2. – Allt sitter bättre i andra. Jag upplever att vi är otroligt aggressiva, säger IFK-tränaren Jonas Elb.

Ett hörnmål på huvudet från Rasmus Bexell. En frispark av Yassin Jalil Kader. Gullringens GoIF hade satt sig i ett bra läge efter 45 spelade minuter på Ceos konstgräs.

– Vi har två frilägen och ett två mot ett-läge, så vi kunde gjort tre, fyra mål i första. De har inga wow-lägen. Första är jättebra och vi har några jättefina anfall. Vi har tendenser i oss, säger tränaren Karlo Goranic.

Däremot var han inte lika nöjd med vad som hände efter pausvilan.

– Direkt i andra viker vi ned oss. De ökar intensiteten lite och då viker vi ned oss direkt. Huvuden hängde och överlag fick jag lite Rimforsavibbar. Jag tog ett snack efteråt. Bara för att ett lag ökar intensiteten och blir mer aggressiva kan vi inte sluta vinna en enda duell. Vi vann inte ens femtebollarna. Hur kan det hända? Det var en stor kontrast mot första halvlek. Man blir lite kluven. Vi måste ha respekt för våra lagkamrater och även om man förlorar en duell måste man kunna hjälpa till i nästa. Det går inte att stå och gömma sig. Första är väldigt bra och andra är väldigt dålig. Nu blir det en del individuella samtal fram till träningslägret.

Sjöblad tvåmålsskytt

Jonas Elb, tränare i IFK Västervik, var desto mer nöjd med andra halvlek.

– Det var rätt bra i första halvlek med, men andra är jättebra. Vi sätter det bättre och bättre då. Vi har en viss uppgivenhet resultatmässigt efter första halvlek, men sedan börjar vi hitta saker. Jag upplever att vi är otroligt aggressiva och vår fysik ger resultat. Vi är inne i en tung period träningsmässigt, men vi ökar intensiteten och orkar mer. Vi tränar hårt och är nedtränade, men det börjar ge resultat och jag får ut mer av det jag vill.

Christopher Sjöblad gjorde två av IFK:s mål och övriga två svarade Oskar Åberg och Kliton Bakiu för.

– Hela laget ska ha beröm och flera gör det bra individuellt sett. "Toni" (Kliton Bakiu) var sexa i dag och var brutalt bra där, säger Elb som också nämnde Max Lundin och Roman Morhunov.

Annons:

Swartz skadad

Alexander Swartz, Gullringens lagkapten, fick utgå skadad strax innan gästernas vändning påbörjades.

– Det var något med knäet, men han kunde gå på det. Det gjorde väldigt ont i stunden, men förhoppningsvis är det inte så farligt, säger Karlo Goranci.

Haris Dreco gjorde debut för sitt nygamla lag.

– Hans första halvlek är jättebra. Han var fin med bollen och sedan var han lite ringrostig i vissa sekvenser, men han kommer göra stor nytta för oss.