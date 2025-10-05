Besvikelse i Tuna – så går tankarna inför kvalet

Trots en miserabel säsong hade Tuna chansen att säkra nytt kontrakt idag. Bara oavgjort hemma mot Djursdala räckte – men det klarade man inte av. – Jag är jäkligt besviken över att vi får kvala, säger tränaren Lasse Gustavsson.

Tuna har upplevt en mycket svår säsong där man – efter en förhållandevis stark start – haft svag träningsnärvaro och svårt att få ihop lag i flera matcher.

Trots det hade man ett drömläge att säkra en plats i femman idag. En poäng hemma mot Djursdala hade räckt, men DSK vann med 2-1 på Tunhamra.

"Ska ha med oss poäng"

Anton Palmér gav Djursdala ledningen i första. Anton Carlsson kvitterade 20 minuter in på andra och där och då såg Tuna rätt stabilt ut. Med kvart kvar kom kallduschen. Isack Thuresson sköt Tuna till kval.

– VI ska ha med oss poäng idag, men man måste göra mål på sina chanser. Vi har så många chanser att vi ska göra minst tre mål den här matchen. Jag tycker vi ska leda efter första och då blir det en annan match. Sedan känns det bra efter 1-1 och de har lite chanser när vi måste jaga. Vi ska inte hamna i den situationen, men det är lite för oskarpt.

Hur ser du på att det blir kval?

– Sett över hela säsongen är det många matcher där vi knappt får ihop lag. Vi har Fågelfors borta där vi spelar med spelare som inte spelat på fem-tio år. Det är ett större problem än vi har idag.

"Ska inte hamna här"

I kvalet väntar matcher mot Blomstermåla och Örbäcken. Blomstermåla slog Örbäcken med 3-1 idag.

– Det blir roligt med två matcher till, men jag är jäkligt besviken över att det blir kval. Jag tycker inte vi ska hamna här men förstår att vi gör det som det sett ut. Nu är det bara ladda om på lördag, antingen lägger vi oss ned och dör eller så försöker vi.

Vad tror du om era chanser?

– Jag tror att de är rätt bra. Jag tänker inte fokusera så mycket på dem, vi måste samla ihop oss och köra. Det är division sex-lag, de kommer med en positiv trend, samtidigt som våra prestationer varit bra på slutet. Idag gör vi en jättebra insats.

Victor Gustavsson och Maximilian Lundin plussas, men hela laget får beröm.

