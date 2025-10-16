ENKÄT: Lokala idrottsprofiler tycker till om "JDT" – och vem som ska ta över

Sverige har fått en fiaskostart på VM-kvalet med bara en poäng på fyra matcher. Efter andra raka förlusten mot Kosovo fick danske förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson sparken. Men var det rätt beslut eller inte – och vem är egentligen bäst lämpad att ta över ansvaret? Så här tycker några av våra lokala idrottsprofiler.

Vi ställde följande tre frågor till de olika profilerna:

*Rätt eller fel att sparka Jon Dahl Tomasson?

*Vem vill du se ta över det svenska landslaget?

*Tar sig Sverige till VM?

Caroline Phalen, Hultsfred FK

* Rätt. Resultaten har inte varit tillräckligt såklart, och det har funnits en känsla av att laget saknat lite struktur. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är tränarens fel, det är ju faktiskt spelarna på planen som ska göra det stora jobbet och vissa av dem tycker jag inte lever upp till nivån som prislappen visar.

* Spekulationerna kring Peter Gerhardsson känns spännande. Han har ju visat sin skicklighet med damlandslaget och jag tror att han skulle kunna gå in i herrlandslaget med ny energi och även en annan typ av ledarskap vilket jag skulle tycka vore oerhört intressant.

* Nej, inte den här gången. Det känns som att chansen har passerat även om den inte har gjort det rent teoretiskt. Jag brukar annars försöka vara positiv men just nu känns det som att vi får börja bygga något långsiktigt inför nästa kval. Men visst, mirakel har ju skett förr!

Jonathan Fält Öhr, IFK Västervik

* Rätt. Han måste bort alltså.

* Tommy Svensson Pöder. Och Christer Eriksson.

* Ja, kanske. Om Tommy och Christer kommer in.

Cornelia Lindgren, Vimmerby IF dam

* Resultatmässigt känns det tyvärr rätt. Det har varit rätt jobbigt att se Sverige de senaste matcherna då ingenting har stämt. Sen får man ge honom att han fortsatte tro på sin spelidé trots den massiva kritiken.

* Jag har inte reflekterat över eventuell efterträdare men tycker att ett svenskt landslag bör ledas av en tränare från Sverige. Vi har många bra utbildade tränare/ledare i Sverige.

* Det tror jag! Så länge chansen finns måste vi tro att vi kan gå hela vägen. Det vore väldigt, väldigt tråkigt med ett VM nästa år utan Sverige.

Albin Isaksson, Djursdala SK

* Helt rätt. Det var fel att anställa honom från första början.

* Svårt, väldigt svårt. Det hade varit kul med någon oväntad utifrån. Eller nej. Inte igen förresten, jag ändrar mig. Jag gillar Henrik Rydström, han hade varit skoj. Mer troligt är väl ”Tolle” (Thomas Lagerlöf) och Kim Bergstrand. Det tror jag hade funkat rätt bra faktiskt. Eller Peter Jaldefeldt.

* Jag har lite dålig koll på hur det funkar med playoffet och seedningen där. Men det tror jag ändå att vi gör!

Nathalie Johansson, Vimmerby IF dam

* Det kändes väl som att det var rätt beslut till slut. Det har inte sett bra ut och något måste de ju göra.

* Svårt att säga, men det spekuleras ju lite kring Graham Potter och det vore intressant!

* Ja, det måste vi väl tro på. Sen blir vägen dit väldigt tuff.

Herman Grönwall, Västerviks FF

* Helt rätt. Han borde ha varit sparkad redan efter förra landslagssamlingen.

* Antingen Fredrik Ljungberg eller Olof Mellberg. De skulle göra ett bra jobb. Jag tror att det behövs en spelare som varit bärande tidigare i landslaget och som vet vad som krävs.

* Ja, jag hörde något om en Nations League-chans och playoff tror jag att Sverige löser.

Victor Heiskanen, IFK Västervik

* Rätt, det kändes som en felrekrytering redan från början. Jag tror att Kim Källström gick på myten om att Tomasson ville förnya svenskt spel med något som inte riktigt existerar. Det kändes som en chansning.

* Jag skulle ha tagit Kim (Bergstrand) och ”Tolle” (Thomas Lagerlöf). De kör på med sitt spel och är tydliga vilket jag tror är en bra väg att gå för Sverige.

* Det beror på hur de rekryterar. Tar man en sån som Mellberg (Olof) tror jag inte att de fixar det. Träffar de rätt med rekryteringen och går på ett säkert kort, typ Lars Lagerbäck så går det. Om de gör en ny chansning på exempelvis Jimmy Thelin kommer det inte att gå vägen.

Alexander Pettersson, Vimmerby IBK herr

* Helt rätt. Det där haveriet kunde inte fortsätta en enda dag till.

* Drömnamnet är en comeback för Lars Lagerbäck. Ska man vara realistisk tycker jag att Graham Potter som det ryktas om låter intressant.

* Det tror jag. Utifrån att det finns extra chanser genom Nations League där vi har ett gynnsamt läge.

Frida Sethsson, Vimmerby BK

* Helt rätt. Med det spelarmaterialet som finns att tillgå har JDT misslyckats. Jag tycker nästan att det var för sent.

* Det finns många spännande namn beroende på vilket håll man vill gå. Jag ser en kortsiktig lösning för att rädda det som räddas kan. Då är Olof Mellberg med en vass assisterande mitt alternativ. Henrik Rydström skulle också kunna vara ett alternativ. En person som gruppen litar på och respekterar tror jag är den viktigaste pusselbiten i det.

* Hjärtat säger ja, hjärnan säger nej. Men mirakel har hänt förr. Låt oss fortfarande hoppas!

Simon Rydén, Mörlunda

* Det var rätt beslut.

* Jag tycker att det ska vara en svensk förbundskapten. Kanske Henrik Rydström.

* Med tanke på formen är det tveksamt, men man kan alltid hoppas!

Karlo Goranci, Gullringen

* Både ja och nej. Innan andra Kosovo-matchen tyckte jag att alla var för hårda, men efter den förlusten var det uppenbart att något inte stämde. Han var heller inte villig att ändra på sitt sätt så det var nog rätt val.

* Jag hoppas på Graham Potter. Han kan svensk fotboll och har gjort väldigt bra resultat i Sverige. Jag tror att han skulle vara klockren.

* Nej, om det inte finns en liten väg via Nations League. Finns det en chans så får vi hoppas.