Dudek kliver troligtvis in direkt – så ställer Dackarna upp

Patryk Dudek ser ut att kliva direkt in i laget om alla papper hinner bli klara. Foto: Ossian Mathiasson

En mycket viktig match väntar för Dackarna när nollpoängaren Piraterna kommer till Skrotfrag Arena. Mycket talar för att Patryk Dudek, återvändaren som blev presenterad i fredags, finns med i startsjuan.

Dackarna har haft en motig säsongsstart, men för Piraterna har den varit ännu värre. Åtminstone resultatmässigt. Motalas pirater har inte tagit en enda poäng och knappt varit nära att göra det heller.

Senast blev det torsk 59-31 borta mot Indianerna. Dackarna å sin sida höll, trots alla påtvingade förändringar, jämna steg mot Lejonen men fick till slut ge sig med 49-41.

Nu väntar hemmamatch för Dackarna mot just Piraterna och poängen som står på spel är oerhört viktiga. Målillaklubbens Morgan Andersson gör två förändringar. Man byter broder van Dyck, Avon kommer in i stället för Sammy. Dessutom tar Patryk Dudek sannolikt plats i startsjuan i stället för Patryk Wojdylo, som det var förra tisdagen.

I nuläget är det dock skadade Artem Laguta som är uppsatt.

"Patryk Dudek kommer att ersätta Artem Laguta i laguppställningen. Vi inväntar i nuläget nödvändiga papper från PZM i Polen för att kunna registrera honom i truppen och därav är Artem uppsatt som nummer ett i det anmälda laget", skriver Dackarna på sina sociala medier.

Så ställer lagen upp

Startsjuan blir enligt följande:

1) Artem Laguta (troligen Patryk Dudek)

2) Timo Lahti

3) Andreas Lyager

4) Thomas H Jonasson

5) Jakub Krawczyk

6) Chris Holder

7) Avon van Dyck

Löpande snitt: 11,466.

Piraterna kommer med detta manskap:

1) Ben Cook

2) Oskar Fajfer

3) Oskar Paluch

4) Daniil Kolodinski

5) Vaclav Milik

6) Erik Persson

7) Jonathan Ejnermark

Löpande snitt: 9,118.