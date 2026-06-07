07 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Här är kommunens största avtalsleverantörer – se stora listan här

Nu är upphandlingsenhetens årsrapport för 2025 offentlig läsning. Foto: MostPhotos

Här är kommunens största avtalsleverantörer – se stora listan här

NYHETER 07 juni 2026 06.00

De sex kommunerna Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås samverkar kring vad som kallas för Upphandlingsenheten. Det uppskattade upphandlingsvärdet för alla kommuner uppgick till drygt två miljarder kronor under 2025. Här nedan hittar ni de 25 största avtalsleverantörerna i Vimmerby, Västervik och Hultsfred.

Annons:

Totalt sett ökade antalet genomförda upphandlingar från 169 stycken till 182 stycken mellan 2024 och 2025. Det uppskattade värdet på upphandlingarna hamnade på drygt två miljarder kronor. Det är högt historiskt sett, men ändå lägre än 2024 då det låg på drygt 2,2 miljarder kronor. 

År 2023 låg det på 1,4 miljarder kronor. 

Västerviks kommun låg 666 miljoner kronor av detta, Oskarshamns kommun på nästan 400 miljoner och Hultsfreds kommun på drygt 97 miljoner. Hultsfred Bostäder ligger utöver det och hade ett uppskattat upphandlingsvärde på 62 miljoner. Vimmerby kommun hade 86 miljoner och Vimmerby Energi- och Miljö drygt 275 miljoner. Västerviks motsvarighet hade 197 miljoner.

Året inleddes med en vakans men slutade med tre vakanser på upphandlingsenheten. 

"Det i kombination med en längre sjukskrivning har medfört att en ökad andel av upphandlingarna genomförts av externa konsulter då upphandlingsenheten ej haft tillräckligt med egna resurser. Det visar hur känslig enheten är och att den i sammanhanget fortfarande är en liten enhet", skriver upphandlingsenheten själva i sin årsrapport.

Vill ha utökade resurser

Under fjolåret hade upphandlingsenheten en ambition med att synas mer ute i kommunerna. 

"Det kopplat både till kommunernas verksamheter och till vårt lokala näringsliv. Det misslyckades vi med under 2025 men vi tar ny sats med den ambitionen in i 2026", skriver upphandlingsenheten vidare.

Lars Thelin är upphandlingschef i Västervik och säger att regioner och större kommuner allmänt får bättre resultat. 

"En lösning för våra kommuner kan vara utökat uppdrag till upphandlingsenheten i kombination med utökade resurser. Det för att dela resurser och kompetenser även inom delar som i dag ligger utanför upphandlingsenhetens uppdrag", säger han i årsrapporten. 

Det skulle potentiellt kunna bidra till ökad inköpsmognad och högre måluppfyllelse. 

Annons:

"Alarmerande tecken"

Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling var 3,8 under 2025. Det är lika många som under 2024. Året innan det låg det på 3,2.

Vid 35 procent av fallen var det fyra eller fler anbud, vid tolv procent tre anbud, vid 21 procent två anbud. Ett anbud var det i var femte upphandling och noll anbud var det vid sex procent av upphandlingarna. Det var mer sällan det var både tre anbud och fyra eller fler än det var 2024. 

Av alla annonserade upphandlingar förra året var det tio procent som avbröts utan att kontrakt tilldelades. Motsvarande siffror för 2024 och 2023 var det elva respektive 18 procent.

Sex procent av alla upphandlingar överprövades, vilket kan jämföras med 3,5 procent 2024 och 2,7 procent 2023.

"Liknande slutsats som tidigare år och det är att upphandlingsenheten ligger under riket i snitt i olika jämförelser kopplat till antal anbud per upphandling. Även om upphandlingsanbuden under 2024 och 2025 ökat något i antal anbud per upphandling samtidigt som snittet för riket minskat så finns det fortsatt anledning till oro. På en, trots allt, liten marknad som vår samverkan representerar kan ändringar ske snabbt. Det bör fortsatt ses som ett alarmerande tecken på bristande konkurrens och ett allvarligt hot mot våra kommuners ekonomi även om mycket kan förklaras utifrån geografi så kvarstår utmaningen att för våra kommuner skapa sund konkurrens över tid", skriver upphandlingsenheten i årsrapporten. 

Flest avtal i Västervik

Deras slutsats är att mer insatser krävs i de mindre kommuner som ingår i samverkan för att göra det mer attraktivt att vilja bli leverantör. Både påbörjade och planerade initiativ ska man nu kraftsamla ytterligare kring.

Antal aktiva avtal 2025 var 1 783 stycken. Det var fler än 2024 när det låg på 1 632 stycken och 2023 var det 1 485. Flest fanns i Västervik (720), Oskarshamn (682) och Hultsfred (648).

I december 2025 bestod enheten av tolv personer utöver chef. Det var en minskning med en medarbetare jämfört med samma tid i december 2024. Enheten gjort ett underskott på 462 000 kronor förra året.

Nedan kan ni se de 25 största avtalsleverantörerna för de tre kommunerna i norra länet, Vimmerby, Hultsfred och Västervik, samt värdet på avtalen under året. Upphandlingsenhetens mål är att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och övriga intressenters krav på offentlig service uppfylls till lägsta möjliga totalkostnad.

Fakta

Vimmerby kommun:

1) Kommunalförbundet Itsam – 41,0 miljoner kronor. 

2) Västerviks kommun – 8,4 miljoner kronor.

3) Nybloms Pappers Aktiebolag – 4,4 miljoner kronor. 

4) Kalmar kommun – 4,2 miljoner kronor.

5) Elajo El & Energiteknik AB – 3,4 miljoner kronor

6) Avonova Hälsa AB – 3,0 miljoner kronor

7) Ljungheden Construction AB – 3,0 miljoner kronor. 

8) LäroMedia Bokhandel Örebro AB – 2,0 miljoner kronor.

9) OneMed Sverige AB – 1,6 miljoner kronor. 

10) NCC Sverige AB – 1,6 miljoner kronor. 

11) Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening – 1,6 miljoner kronor.

12) Nilsbuss AB – 1,5 miljoner kronor. 

13) Menigo Foodservice AB – 1,5 miljoner kronor

14) GDL Anläggning & Miljö AB – 1,3 miljoner kronor.

15) Mediq Sverige AB – 1,3 miljoner kronor.

16) Lekolar AB – 1,2 miljoner kronor.

17) Daco Contractor AB – 1,0 miljoner kronor.

18) Peab Asfalt AB – 956 000 kronor.

19) Ternstedt Invent – 955 000 kronor. 

20) Ahlsell Sverige AB – 929 000 kronor.

21) Arbetscoaching AB – 923 000 kronor.

22) Värme & Sanitet Agne Palmér Aktiebolag – 917 000 kronor.

23) RT Plåt AB – 908 000 kronor. 

24) Docia AB – 871 000 kronor.

25) Materialmännen AB – 820 000 kronor.

Hultsfreds kommun:

1) Martin & Servera Restauranghandel AB – 14,5 miljoner kronor.

2) Atea Sverige AB – 10,5 miljoner kronor.

3) Målilla Transport AB – 7,4 miljoner kronor.

4) Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB – 6,9 miljoner kronor. 

5) JLB Mark & Asfalt – 6,9 miljoner kronor. 

6) Bygg-Kjells AB – 6,5 miljoner kronor.

7) Kalmar kommun – 5,5 miljoner kronor. 

8) Vattenfall Services Nordic AB – 5,0 miljoner kronor.

9) GDL Anläggning & Miljö AB – 4,3 miljoner kronor. 

10) Dynacon Construction Kalmar AB – 3,7 miljoner kronor. 

11) Nybloms Pappers AB – 3,6 miljoner kronor. 

12) Västerviks kommun – 3,2 miljoner kronor. 

13) IG Elektriska AB – 3,1 miljoner kronor.

14) Lindbytvätten AB – 2,8 miljoner kronor. 

15) LäroMedia Bokhandel Örebro AB – 2,3 miljoner kronor.

16) Målilla El – 2,2 miljoner kronor

17) NCC Sverige AB – 2,1 miljoner kronor.

18) Söderberg & Partners Insurance Consulting AB – 2,0 miljoner kronor. 

19) Sensio Care AB – 1,9 miljoner kronor.

20) SOS Alarm Sverige AB – 1,9 miljoner kronor.

21) Hultsfreds Värme & Sanitet Expertrör AB – 1,9 miljoner kronor.

22) Avonova Hälsa AB – 1,8 miljoner kronor.

23) Visma Publitech AB – 1,7 miljoner kronor. 

24) Sweco Sverige AB – 1,6 miljoner kronor. 

25) Ungsberg Gräv & Entreprenad AB – 1,6 miljoner kronor. 

Västerviks kommun:

1) Skandikon Administration Aktiebolag – 145,4 miljoner kronor.

2) Kanonaden Entreprenad AB – 133,2 miljoner kronor.

3) Martin & Servera Restauranghandel AB – 42,6 miljoner kronor.

4) Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge – 24,3 miljoner kronor.

5) JLB Mark & Asfalt – 23,1 miljoner kronor.

6) Advania Sverige AB – 18,9 miljoner kronor.

7) Hallens Gruppen AB – 18,7 miljoner kronor.

8) Nordea Finans Sverige AB – 17,5 miljoner kronor.

9) Kalmar kommun – 16,0 miljoner kronor. 

10) Västervik Framåt AB – 15,5 miljoner kronor. 

11) Atea Sverige AB – 14,2 miljoner kronor.

12) Gamleby Entreprenad AB – 11,7 miljoner kronor.

13) ISS Facillity Services AB – 10,6 miljoner kronor.

14) Samhall AB – 9,6 miljoner kronor.

15) Nybloms Pappers AB – 9,1 miljoner kronor.

16) Qstar Försäljning AB – 7,4 miljoner kronor.

17) Stegeholmshälsan AB – 7,4 miljoner kronor.

18) Exiso AB – 7,0 miljoner kronor.

19) LäroMedia Bokhandel Örebro AB – 6,8 miljoner kronor.

20) Telia Cygate AB – 6,7 miljoner kronor.

21) Northclean Facillity Services AB – 5,9 miljoner kronor.

22) Söderberg & Partners Insurance Consulting AB – 5,7 miljoner kronor. 

23) Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB – 5,6 miljoner kronor.

24) Sweco Sverige AB – 5,6 miljoner kronor.

25) OneMed Sverige AB – 5,3 miljoner kronor.

Fotnot: Flera avtal är dock gemensamma för fler än en kommun genom Inköpscentralen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Här är de största avtalsleverantörerna i din kommun
Konsekvensen: Färskt matbröd till skolor och äldreboenden kommer minska
Fler ska lämna anbud – nu tas krafttag på olika sätt
Chefen efter kommunens nederlag: "Blir aldrig fullärd"
KOMMUNEN FÅR UPPLÄXNING AV DOMSTOLEN – BESLUT RIVS UPP

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt