Här är kommunens största avtalsleverantörer – se stora listan här

Vimmerby kommun:
1) Kommunalförbundet Itsam – 41,0 miljoner kronor.
2) Västerviks kommun – 8,4 miljoner kronor.
3) Nybloms Pappers Aktiebolag – 4,4 miljoner kronor.
4) Kalmar kommun – 4,2 miljoner kronor.
5) Elajo El & Energiteknik AB – 3,4 miljoner kronor
6) Avonova Hälsa AB – 3,0 miljoner kronor
7) Ljungheden Construction AB – 3,0 miljoner kronor.
8) LäroMedia Bokhandel Örebro AB – 2,0 miljoner kronor.
9) OneMed Sverige AB – 1,6 miljoner kronor.
10) NCC Sverige AB – 1,6 miljoner kronor.
11) Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening – 1,6 miljoner kronor.
12) Nilsbuss AB – 1,5 miljoner kronor.
13) Menigo Foodservice AB – 1,5 miljoner kronor
14) GDL Anläggning & Miljö AB – 1,3 miljoner kronor.
15) Mediq Sverige AB – 1,3 miljoner kronor.
16) Lekolar AB – 1,2 miljoner kronor.
17) Daco Contractor AB – 1,0 miljoner kronor.
18) Peab Asfalt AB – 956 000 kronor.
19) Ternstedt Invent – 955 000 kronor.
20) Ahlsell Sverige AB – 929 000 kronor.
21) Arbetscoaching AB – 923 000 kronor.
22) Värme & Sanitet Agne Palmér Aktiebolag – 917 000 kronor.
23) RT Plåt AB – 908 000 kronor.
24) Docia AB – 871 000 kronor.
25) Materialmännen AB – 820 000 kronor.
Hultsfreds kommun:
1) Martin & Servera Restauranghandel AB – 14,5 miljoner kronor.
2) Atea Sverige AB – 10,5 miljoner kronor.
3) Målilla Transport AB – 7,4 miljoner kronor.
4) Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB – 6,9 miljoner kronor.
5) JLB Mark & Asfalt – 6,9 miljoner kronor.
6) Bygg-Kjells AB – 6,5 miljoner kronor.
7) Kalmar kommun – 5,5 miljoner kronor.
8) Vattenfall Services Nordic AB – 5,0 miljoner kronor.
9) GDL Anläggning & Miljö AB – 4,3 miljoner kronor.
10) Dynacon Construction Kalmar AB – 3,7 miljoner kronor.
11) Nybloms Pappers AB – 3,6 miljoner kronor.
12) Västerviks kommun – 3,2 miljoner kronor.
13) IG Elektriska AB – 3,1 miljoner kronor.
14) Lindbytvätten AB – 2,8 miljoner kronor.
15) LäroMedia Bokhandel Örebro AB – 2,3 miljoner kronor.
16) Målilla El – 2,2 miljoner kronor
17) NCC Sverige AB – 2,1 miljoner kronor.
18) Söderberg & Partners Insurance Consulting AB – 2,0 miljoner kronor.
19) Sensio Care AB – 1,9 miljoner kronor.
20) SOS Alarm Sverige AB – 1,9 miljoner kronor.
21) Hultsfreds Värme & Sanitet Expertrör AB – 1,9 miljoner kronor.
22) Avonova Hälsa AB – 1,8 miljoner kronor.
23) Visma Publitech AB – 1,7 miljoner kronor.
24) Sweco Sverige AB – 1,6 miljoner kronor.
25) Ungsberg Gräv & Entreprenad AB – 1,6 miljoner kronor.
Västerviks kommun:
1) Skandikon Administration Aktiebolag – 145,4 miljoner kronor.
2) Kanonaden Entreprenad AB – 133,2 miljoner kronor.
3) Martin & Servera Restauranghandel AB – 42,6 miljoner kronor.
4) Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge – 24,3 miljoner kronor.
5) JLB Mark & Asfalt – 23,1 miljoner kronor.
6) Advania Sverige AB – 18,9 miljoner kronor.
7) Hallens Gruppen AB – 18,7 miljoner kronor.
8) Nordea Finans Sverige AB – 17,5 miljoner kronor.
9) Kalmar kommun – 16,0 miljoner kronor.
10) Västervik Framåt AB – 15,5 miljoner kronor.
11) Atea Sverige AB – 14,2 miljoner kronor.
12) Gamleby Entreprenad AB – 11,7 miljoner kronor.
13) ISS Facillity Services AB – 10,6 miljoner kronor.
14) Samhall AB – 9,6 miljoner kronor.
15) Nybloms Pappers AB – 9,1 miljoner kronor.
16) Qstar Försäljning AB – 7,4 miljoner kronor.
17) Stegeholmshälsan AB – 7,4 miljoner kronor.
18) Exiso AB – 7,0 miljoner kronor.
19) LäroMedia Bokhandel Örebro AB – 6,8 miljoner kronor.
20) Telia Cygate AB – 6,7 miljoner kronor.
21) Northclean Facillity Services AB – 5,9 miljoner kronor.
22) Söderberg & Partners Insurance Consulting AB – 5,7 miljoner kronor.
23) Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB – 5,6 miljoner kronor.
24) Sweco Sverige AB – 5,6 miljoner kronor.
25) OneMed Sverige AB – 5,3 miljoner kronor.
Fotnot: Flera avtal är dock gemensamma för fler än en kommun genom Inköpscentralen.