Västervik gör en förändring – så ställer man upp mot Vargarna

Mads Hansen är åter i laget för Västervik när Vargarna kommer på besök. Foto: Ossian Mathiasson

Enkronasmatch och möte med Vargarna på Hejla Arena. Då gör Mikael Teurnberg en förändring i laget.

Västervik Speedway löste en femetta i sista heatet borta mot Eskilstuna Smederna i tisdags och vann den tidiga seriefinalen med minsta möjliga marginal, 46-44.

Nu är det dags för en ny match och då kommer Vargarna från Norrköping till Hejla Arena för ett E22-derby. Det är säsongens enkronasmatch i Västervik.

Mikael Teurnberg väljer att göra en förändring i laget och det är att plocka bort Villads Nagel till förmån för Mads Hansen.

Så här ser startsjuan ut för Västervik:

1) Robert Lambert

2) Tom Brennan

3) Jacob Thorssell

4) Rasmus Jensen

5) Mads Hansen

6) Victor Palovaara

7) Anton Karlsson

Löpande snitt: 11,141.

Vargarna hade ingen tuff tisdag som var. Man mötte då ett svagt Rospiggarna och vann med hela 60-30. Vargarna kommer med ett ungt lag och Martin Vaculik utgår och ersätts av Maksymilian Pawelczak jämfört med senast. Vargarna har sex poäng efter fem omgångar.

– Vi räds egentligen ingenting, men har respekt för vilka vi kommer att möta. Det är young guns som ska ut och åka. Vi vill testa detta och se vad det ger. Helt enkelt är det spännande uppställning för nu och framtiden, säger Vargarnas lagledare Mikael Wirebrand till klubbens egna sociala medier.

Vargarnas startsjua:

1) Jaimon Lidsey

2) Norick Blödorn

3) Wiktor Przyjemski

4) Maksymilian Pawelczak

5) Jakub Miskowiak

6) Ludvig Selvin

7) Filip Hjelmland

Löpande snitt: 10,720.