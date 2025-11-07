KLART: Fick lämna IFK – nu tar han över HT

Aiman Hadrous fick oväntat inte fortsätta som tränare för IFK Västervik. Men han kommer ställas mot IFK nästa år. Han tar nämligen över Hjorted/Totebo.

Det kom som en stor överraskning när IFK Västervik sa tack och hej till Aiman Hadrous efter supersuccén som förde IFK Västervik till division 3-kval som nykomling i fyran.

Snabbt kom uppgifter om att han i stället skulle ta över Hjorted/Totebo efter Jimmy Svensson. Nu har HT gått ut med att Hadrous tar över klubben och blir ny tränare i det blivande division 4-laget.

"Aiman kommer närmast från tränaruppdraget i IFK Västervik där han varit verksam i två säsonger med ett riktigt fint CV. 2024 i sin debutsäsong som tränare tog han IFK till serieseger i femman och i år som nykomlingar i Div4 ledde han IFK till en imponerande kvalplats till div 3. I Aiman får vi en tränare med stor passion och stort fotbollskunnande. Han står för en passningsorinterad fotboll precis som hans föregångare i H/T vilket vi lockats mycket av", skriver HT när man presenterar nyheten på fredagskvällen.

Framåtlutad fotboll

Aiman Hadrous ser fram emot att komma "ut på landet" förklarar han.

– Jag ser med stolthet fram emot att ta över stafettpinnen efter Jimmy, som gjort ett massivt arbete med klubben och lagt en stark grund att bygga vidare på. Jag står för en framåtlutad, offensiv och passningsorienterad fotboll med mycket rörelse, där vi vill styra och diktera spelet genom att ha kontroll på bollen. Jag tror på mod, bolltrygghet och att laget ska ha en tydlig idé i varje fas av spelet men även hårt arbetande lag som agerar tillsammans, både i presspelet och vid snabba återerövringar av bollen, säger Aiman till klubbens sociala medier.

Aiman Hadrous kommer att ha Johan Lundin vis sidan. Han fortsätter som assisterande tränare över 2026.

"Johan är väldigt uppskattad i gruppen och det var av högsta prioritet att förlänga kontraktet med honom. Vi tror och hoppas att dessa två herrar ska leda oss till nya framgångar på fotbollsplanen 2026", skriver HT.