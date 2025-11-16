Så firade Södra Vi IF att man fyllt 100 år – många priser delades ut

Det blev en lördagskväll med minnen och festande på Pumpen i Södra Vi för äntligen var det dags att fira både att föreningen Södra Vi IF blivit hundraåring och att tacka de många aktiva och eldsjälar som den består av.

Jubileumsfestens värd var styrelseledarmoten Ossian Mathiasson som presenterade programmet och skötte prisutdelningarna tillsammans med eldsjälen Mats Krantz.

Ungefär 160 SVIF-medlemmar firade med mingel, mat och uppträdande av Showtime. I ett hörn fanns tidningsurklipp och filmer med föreningens profiler, sportframgångar och tidigare firanden.

När pristagarna från de olika sektionerna berättade vad som var mest utmärkande för Södra Vi så återkom de ständigt till gemenskapen, vänskapen och de personliga band som finns i små föreningar.

Förening med lång historia

För de som inte är så bekanta med Södra Vi IF kan man kortfattat säga att det var den 21 april 1925 som föreningen bildades och Gösta Bohm blev dess förste ordförande. Nu har man cirka 600 medlemmar. De mest kända sektionerna är fotbollen, pingisen och friidrotten och än så länge hänger skiddelen med, trots allt mindre snö om vintrarna. SVIF har numera ett tiotal åkare i Vasaloppet. Lite äldreläsare kanske även minns att man fram till 1970-talet även höll på med bandy.

En annan kuriosa av senare årgång är att Södra Vi:s friidrottsprofil Stefan Fredriksson var med som utvecklingstränare åt landslagsgruppen mellan 2008 till 2012. En av deltagarna var en viss diskuskastare vid namn Daniel Ståhl. Träningen på dessa läger hade positivt resultat för Daniel har blivit både världmästare och olympisk mästare.

Massor av priser

Supportersektionen kom med en överraskning och skänkte 150 000 kronor till föreningen. En rad priser och utmärkelser delades ut under kvällen vid två programpunkter. Dessa kom både från SVIF själva och från olika idrottsförbund.

Listan är som följer:

Årets SVIF:are, alla kategorier och alla år: Mats Krantz.

Föreningens eldsjälar: Håkan Danielsson, Marianne Danielsson, Mats Krantz, Inge Gustafsson och Stefan Fredriksson.

Årets ledare: Stefan Fredriksson och Greger Stefansson.

Ledardiplom från Smålands Fotbollsförbund för tio år som tränare eller ledare: Arvid Alvin, Pierre Brorsson, Magnus Eklund, Christer Eriksson, Kicki Johansson, Anders Karlsson, Benny Karlsson, Ola Lindkvist, Lars Lund, Peter Magnusson, Mårten Malm, Ossian Mathiasson, Josefin Milde, Marie Pettersson, Greger Stefansson, Patrick Thoresson, Kjell Wikell, Ronny Zeylon.

Ungdomsledardiplom från Smålands Fotbollsförbund för fem år som tränare eller ledare: Andreas Danielsson, Karl Eklund, Ulf Ewing, Gabriel Lund, Torbjörn Sallander, Tommy Svensson.

Svenska Skidförbundets förtjänstplakett: Bengt Ross (Guld), Lars-Åke Eklund (Silver).

Smålands Skidförbunds förtjänstplakett: Staffan Lindblad (silver), Karl Eklund (brons), Oscar Roos (brons).

Marie Pettersson fick Södra Vi IF:s egna förtjänsttecken i silver

200 spelade matcher i A-laget i fotboll: Adrian Mathiasson (200) och Joakim Hammar (201).

Årets fotbollsöverraskning: Axel Ewing.

Några spelare från herrlaget uppmärksammade Ossian Mathiasson för hans driv och engagemang i föreningen med en gåva. Lite senare kommer också ett bildspel från firandet.