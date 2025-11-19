Nyckelspelaren ger tummen upp för fortsättning: "Klarar något år till"

Ola Lindblom är inte längre konfunderad. Nu har han bestämt sig för spel i gulsvart även 2026. Foto: Arkivbild

Rutinerad som få med sina 36 år. Ola Lindblom är Gullringens GoIF:s allra viktigaste spelare. Nästa år byter han också om för match på Gullemon.

Mittbacken är inte bara en oerhört svårpasserad sådan. Ola Lindblom blev även delad tvåa i Gullringens interna skytteliga med sina sex mål den gångna säsongen.

Nu har han gett tummen upp för en fortsättning och alla inom Gullringens GoIF kan andas ut.

– Jag trivs bra i föreningen med alla människor som är verksamma i och runt den. Jag tror det kan bli en intressant säsong med Karlos tänk kring fotboll. Det är också roligt med så mycket lokala lag i samma serie om det nu blir så, säger Ola Lindblom i en kommentar till sin förlängning.

Han har inte diskuterat med någon annan klubb och tvekade egentligen inte något särskilt trots att han börjar bli till åren.

– Jag börjar helt klart bli gammal, men något år till måste jag klara. Titta på Johan Lundin, han måste ju vara 60 år nu och spelar fortfarande, säger han och skojar om HT-mittbacken, som han själv lirade med i Vimmerby IF.