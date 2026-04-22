25 års längtan är över – Björklöven tillbaka i SHL

Kalmar och Vimmerby kommer inte få möta Björklöven nästa säsong. En 25 år lång väntan är över för Umeåklubben, som nu är tillbaka i SHL.

IF Björklöven har länge varit ett topplag i Hockeyallsvenskan och varit tippade att ta steget upp i SHL i många år. Alltid har det funnits något annat lag som tagit steget.

Den här gången var det inget snack. Björklöven vann grundserien klart och i slutspelet har man inte visat någon pardon. I slutspelet har Björklöven endast förlorat en match och finalseren mot BIK Karlskoga slutade odiskutabla 4-0.

Den sista matchen i kväll spelades i Nobelhallen i Karlskoga och den vann Björklöven med lika odiskutabla 7-3.

– Det är så mycket känslor nu. Vi har haft en fantastisk säsong och jag tycker att vi har varit bäst. Vi förlorar en match i slutspelet. Det är mycket känslor, säger Magnus Bogren, tränare i Björklöven, till TV4 Play.

De många supportrarna på plats skanderade "Vi är tillbaka" och en 25 år lång väntan är alltså över för den klassiska klubben. Att Björklöven lämnar Hockeyallsvenskan är förstås ett avbräck för ligan.