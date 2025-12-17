LOKALA LAGET DRAR SIG UR SERIESPEL: "ALDRIG VARIT SÅ ARG"

Rumskulla GoIF har redan lämnat återbud till KM i futsal. Nu står det klart att de heller inte kommer till spel med ett seniorlag i seriespel under 2026. Foto: Timar Mathiasson

Comebacken blev bara ettårig. Rumskulla GoIF får inte ihop lag och anmäler sig inte till seriespel 2026. – Så lär det bli. Vi har tappat en del spelare och jag har ingen energi kvar heller. Jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv som under förra säsongen, säger eldsjälen Thomas Eriksson.

Rumskulla GoIF gjorde inför säsongen en mycket oväntad comeback i seriespel efter sju års uppehåll.

Med facit i hand går det att konstatera att satsningen inte föll särskilt väl ut. En seger på 18 omgångar och mot slutet av säsongen hade klubben stora problem att få ihop spelare till matcherna.

"Jag som fick ta alltihop"

Under frimånaden har en rad spelare skrivit på för andra klubbar och i veckan lämnade Rumskulla återbud till kommunmästerskapet i futsal. De kommer heller inte att anmäla ett seniorlag till seriespel nästa säsong.

– Nej, det lär det inte bli. Vi har tappat en del spelare och förra säsongen var så jobbig. Det visade sig inte vara någon större ordning med de som drog igång det och det blev jag som fick ta alltihop. Jag har aldrig varit så arg som under förra säsongen, säger Thomas Eriksson.

Så här i efterhand, var det värt att göra en comeback?

– Värt och värt. Vi sa i våras att vi skulle ge det chans och se vad det blir av det och på det sättet var det väl värt att testa. Men det är svårt när alla är väderkvarnar och det blir hipp som happ med allting.

Nu blir det inget spel alls för er?

– Inte som det ser ut. Det finns möjlighet att anmäla senare till en reservlagsserie, men det är inte troligt.