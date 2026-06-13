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Två misstänkta för grov olovlig körning i trakten

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Två misstänkta för grov olovlig körning i trakten

KRIM 13 juni 2026 14.00

Två män misstänks för grov olovlig körning i trakten. 

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Det var vid 14.30-tiden på torsdagen som en patrull stoppade en bil på en grusväg mellan riksväg 40 och Frödingehult. 

– Där stoppar man en bil och föraren hade inget giltigt körkort, säger Hampus Haag vid polisen. 

Mannen är misstänkt för grov olovlig körning och det beror på att han är tidigare dömd för liknande brott. Mannen, som är i 20-årsåldern, är hemmahörande i en grannkommun. 

Vid 17.30-tiden på torsdagen genomfördes ett fordonsstopp på Vimmerbyallén. 

– Under kontrollen visar det sig att man har ett återkallat körkort och därför blir han misstänkt för grov olovlig körning, säger Hampus Haag. 

Det rör sig om en man i 45-årsåldern från kommunen som är misstänkt.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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