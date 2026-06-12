Clara klar med skolan – nu vill hon bli brandman i Vimmerby

Clara Arvidsson är en av alla som tog studenten i dag. Nu drömmer hon om att bli brandman här i Vimmerby.

Vimmerbytjejen Clara Arvidssons tid på Vimmerby gymnasium har varit längre än de flesta andra som också sprang ut i friheten under fredagen.

Det beror på att hon började gå ett år på programmet vård och omsorg, men insåg sedan att det inte var rätt för henne. I stället har hon gått restaurang- och livsmedelsprogrammet i tre år.

Men inte heller inom det har hon för avsikt att jobba framöver.

– Jag ångrade mig efter första året, så jag fick börja om och har gått vidare. Min tanke är inte att jobba inom det här, utan jag ska försöka plugga mig vidare till brandman här i Vimmerby, berättar hon.

Hur kommer det sig?

– Det är en dröm jag har haft länge.

Vill bli heltidsbrandman

Hon vill bli heltidsbrandman och det är säkert något kåren tacksamt skulle tas emot. Kvinnor som gör det är underrepresenterade.

Men nu väntar först bara ett stort firande för henne.

– Det känns väldigt skönt. Man har längtat länge. Nu ska vi åka studentflak och sedan fira med släkt och vänner. Det känns väldigt roligt, jag är stolt över mig själv.

Hur har åren på Vimmerby gymnasium varit?

– Det har varit roligt och spännande. Jag har utvecklats mycket.

Att ta avsked från det som varit ens vardag i flera år är förstås något stort. Clara kände av det när hon stod redo för att springa ut på trappan.

– Det var väldigt nervöst var det.