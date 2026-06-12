”Jag vill bli rik och inte titta på prislappen”

Sommarjobb på Rusta och inom kommunens hemtjänst. Men så vill Ahmed Mohamed Omar bli rik också. – Jag vill leva bekvämt och inte titta på prislappen, säger han.

Ahmed Mohamed Omar var känslosam efter utspringet från samhällsprogrammet och Vimmerby gymnasium.

– Det är bra faktiskt, det känns som slutet på ett kapitel i livet. Det har varit jätteroligt, men man märker nu när man ser tillbaka att det är ett minne för livet. Det bästa har varit lärarna och gemenskapen.

Vad ska du göra nu?

– Nu tänker jag jobba och så får vi se vad det blir. Jag vet inte riktigt, men jag vill bli rik i alla fall. Jag vill försörja min familj, leva bekvämt och inte titta på prislappen.

Kvällen lär bli lång.

– Jag ska festa loss och ha det fett roligt.