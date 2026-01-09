Södra Vi-anfallaren inför KM i futsal: "Årets höjdpunkt"

Lagsammanhållningen pekas ut som Södra Vi IF:s styrka inför KM i futsal. Foto: Arkivbild

Rutinerade Niklas Gunnarsson i Södra Vi IF ser fram emot den stundande fotbollsfesten i KM. – Det blir en rolig dag. Som många säger är det väl årets höjdpunkt egentligen, säger han.

Södra Vi IF är tillsammans med Djursdala SK det enda lag som inte har vunnit någon KM-titel. Senast de var i final var 2020 när Gullringen vann med 1-0.

– Känslan är bra och förväntansfull, säger Niklas Gunnarsson inför årets turnering.

Hur har förberedelserna sett ut?

– Personligen har jag tränat varannan vecka, men klubben har hållit igång måndagar och tränat en gång i veckan. Det har väl sett bra ut tycker jag, det blir bättre och bättre.

Vad talar för er och vad är er målsättning?

– Lagsammanhållningen och att alla spelar för alla. Det är inte en enskild spelare som kan göra allt utan alla hjälps åt. Målet är alltid att vinna varje match, sen får man se hur långt det räcker. Det måste man ha som mål tycker jag.

"Står mellan oss och IFK Tuna"

Vilka lag går vidare till slutspel?

– Vimmerby IF och Gullringens GoIF är garanterade. Sen tror jag att Djursdala SK fixar en plats. Sedan står det mellan oss och IFK Tuna, det är egentligen helt öppet.

Vilket lag vinner KM och varför?

– Jag tippar på Vimmerby IF faktiskt. De har bra, tekniska fotbollsspelare och det kvittar om de spelar inne eller ute.

Vilken spelare är det värt att hålla ett extra öga på i ditt eget lag?

– Ali (Alsameai) är väldigt teknisk inomhus. Han var med oss lite utomhus ifjol och i år har han gått över permanent. Honom behöver övriga lag hålla koll på.

Hur ser du på din egen roll?

– Jag vet inte riktigt, jag har fått spela mer defensivt och ha hand om uppspelsfasen. Vi får se, kanske slinker det in något mål också. Det har varit dåligt med det de senaste åren.