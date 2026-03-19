SKRÄLLEN EFTER LÅNGA VÄNTAN – HAN LEDER LOKALA LAGET

Väntan har varit rekordlång. Men nu är Södra Vi IF:s tränarjakt över. Föreningen meddelar nu att det blir ett överraskande namn som leder laget i division 5 2026. Det blir den rutinerade spelaren Niklas Gunnarsson.

Efter den förra säsongen gick Södra Vi IF och Peter Magnusson isär. Sedan dess har Södra Vi:s sportgrupp letat efter en ny tränare.

"Diskussioner har förts med ett gäng kandidater utan att det har nåtts en lösning. Vissa har det varit korta samtal med, andra långa, ingående och återkommande samtal med", skriver SVIF i ett pressmeddelande.

När mindre än en månad återstår till seriestart i femman har alla pusselbitar fallit på plats. Det blir 30-årige Niklas Gunnarsson, med ett förflutet som spelare i bland Vimmerby IF, Gullringens GoIF och Södra Vi IF, som axlar tränaruppdraget och lägger sitt fulla fokus på just den här säsongen. Han har tidigare haft tränaruppdrag i FBSK.

– Det känns faktiskt väldigt bra. Det ska bli otroligt roligt. Jag känner att jag vill testa och vara tränare igen. Jag tyckte att det var väldigt roligt att styra träningar med mera under året jag fick chansen att vara tränare i Frödinge för något år sedan. Jag ska försöka lära ut så mycket som jag kan och att vi ska försöka sätta ett spelsystem där alla vet vad man ska göra och känner sig bekväma i, säger Niklas Gunnarsson.

Stor lättnad och glädje

Förra säsongen klarade sig SVIF från negativt kval i den sista omgången och med en hårsmån. Nu ska ribban läggas högre.

– Jag hoppas och tror att vi kommer ha en bra träningsnärvaro där spelarna känner att det är roligt att komma och träna och att vi i serien kommer högre upp än förra året.

Lättnaden och glädjen är stor hos Ossian Mathiasson, klubbens sportsligt ansvarige, över att tränarfrågan äntligen blivit löst.

– Det är klart att det har varit en utdragen process innehållande samtal med olika kandidater. Många personer utifrån har engagerat sig med frågor om hur tränarjakten går och vi som har jobbat med tränarfrågan har varit sansade, suttit lugnt i båten, jobbat systematiskt med alternativen och gett kandidaterna tid till reflektion för att komma fram till ett beslut. Någon panik har vi inte känt även om vi såklart har velat få det klart så fort som möjligt. Nu är vi i mål och det känns riktigt bra, säger Ossian Mathiasson.

Samtalen mellan de goda vännerna påbörjades för några veckor sedan.

– Jag är övertygad om att det kommer bli bra med ”Nicke” i tränarrollen. Han är en lugn och klok person med fina fotbollskunskaper och ett bra fotbollsöga. Han har god kännedom om spelarna i truppen och styrkorna i lagets sätt att spela. Sedan är det klart att det blir ett avbräck för oss på planen då tanken var att han skulle ha varit spelare i år. Han kommer fokusera på tränarbiten den här säsongen.

Duon blir assisterande

Greger "Pinnen" Stefansson och Kim Johansson har varit en form av interim lösning för SVIF under försäsongen. De har ställt upp och hållit i träningarna under försäsongen och nu meddelar föreningen att de båda fortsätter som assisterande tränare tills vidare.

Inför den nya säsongen har Södra Vi värvat ett koppel av nya spelare och tagit två av tre möjliga segrar hittills på försäsongen.