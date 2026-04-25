Kräftgången fortsätter för Södra Vi: "Spelmässigt bäst hittills"

Niklas Gunnarsson var nöjd med starten mot Fårbo, men i andra halvlek hade Södra Vi svårare att hänga med. Foto: Arkivbild

Södra Vi IF fortsätter ha det tufft i femman. Mot Fårbo FF kom tredje förlusten på lika många matcher. – Spelmässigt är det vår bästa match hittills men orken tryter i andra halvlek och de väger tyngre än vad vi gör, säger tränaren Niklas Gunnarsson.

Södra Vi IF har fått en tung start på säsongen och står på noll poäng efter tre omgångar. Hemma mot Fårbo FF startade Södra Vi piggt men åkte på ett baklängesmål strax innan pausvilan.

– Första 20-25 minuterna är jättebra och vi försöker verkligen spela bollen. Sedan får de ett skitmål innan halvtidspausen som är tungt att släppa in, säger Niklas Gunnarsson.

"De väger tyngre"

I andra halvlek hade Södra Vi svårare att stå upp i duellspelet och Fårbo satte ytterligare två bollar fram till 0-3.

– Det är mest kamp i andra halvlek och de väger tyngre samtidigt som orken tryter lite för oss. Jag är nöjd med första 20-25 minuterna där vi ligger rätt och försöker. Sedan faller vi bort lite efter paus.

Södra Vi IF är jumbo i femman efter tre omgångar med den mindre smickrande målskillnaden 1-10.