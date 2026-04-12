Nykomlingen skrällde mot SVIF i premiären – se bilder här

BOIF fick jubla över tre premiärpoäng mot Södra Vi IF. Foto: Stefan Härnström

Nykomlingen Blackstad/Odensvi IF fick en drömstart på säsongen. Borta mot Södra Vi IF blev det seger med 3-1 i premiären. – Det var värdefullt för oss, säger tränaren Patrik Wirengård.

Efter många år i sexan är BOIF tillbaka i division 5. Premiären blev en väldigt tillfredsställande historia för dem. Södra Vi IF besegrades på Ulfveskog med 3-1 efter dubbla mål av Anton Johansson och ett av Liam Pihl.

– Det satt fint. Det var en ganska bra premiär och vi har god kontroll på matchen. Det känns som en stabil insats och jag tycker att vi vinner rättvist, säger Patrik Wirengård, tränare i BOIF.

Vad gör ni bra?

– Försvarsspelet sitter bra. Vi är rätt farliga framåt och "Ante" får göra sina två och Liam ett. Vi har många bra chanser och skapar farligheter. Klart rättvist att vinner vinner måste jag säga.

"Bra för oss att slå dem"

Varken Blackstad/Odensvi eller Södra Vi är tippade i toppen och därför gladde segern Wirengård ännu mer.

– Oavsett vilka vi möter är det skönt att vinna, men vi vet om vad Södra Vi hade för placering förra säsongen och det är bra för oss att slå dem. Det blir en annorlunda match om vi möter ett topptippat lag, men vi tar oss an den här matchen bra och kände att vi hade goda chanser att vinna den. Det var värdefullt för oss, säger han.

Kim Johansson gjorde SVIF:s mål från straffpunkten. Niklas Gunnarsson var förstås inte helt nöjd med premiären.

– Det var inte bra, men inte heller dåligt. Deras mål kom till på våra misstag. Tittar man på rent heta chanser kändes det som att vi hade ett övertag, men de gjorde mål när vi stod för misstag. De ville mer än oss och fick med sig många 50-50-dueller. Vi gick inte tillräckligt hårt och de ville mycket.

Vad känner du för att förlora premiären?

– Man vill vinna alla matcher, men det är tidigt. Självförtroendet hade mått bra över en vinst, men det är vad det är. Vi får ta nya tag på torsdag.

Annons:

Alla fick beröm – ingen fick beröm

I BOIF berömdes samtliga spelare som fanns i truppen.

– Grabbarna gör ett heroiskt jobb. Det är en premiär, mycket nerver och första matchen i division 5. Det var vår första på naturgräs, men vi syr ihop en bra insats i slutändan, säger Wirengård.

Niklas Gunnarsson ansåg att alla kunde bättre.

– Vi måste fram mer kampvilja, säger han.