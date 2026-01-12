Fyra lokala lag i damernas division 4 – här är lagen de ska möta

Rosenfors IK är nykomling i division 4 efter seriesegern i division 5 i fjol.
Foto: Privat
Vimmerby IF B, Hultsfreds FK, Rosenfors IK och Västerviks Damfotboll IF B är de fyra lokala lagen i division 4 nordöstra på damsidan. VIF B och HFK spelade i serien i fjol och Rosenfors IK är nykomling efter att ha vunnit division 5 i fjol.
Värt att notera är att Västerviks Damfotboll IF B, som lag nummer nio på vakanslistan, tackade ja till en friplats i division 4 i torsdags. Laget slutade nämligen i trea i division 5 förra säsongen.
Division 4 nordöstra består av följande lag:
FC Vetlanda U
Hultsfreds FK
Hultsjö IF Atom
IF Eksjö Fotboll
Landsbro IF FK
Rödsle BK/IFK Oskarshamn
Rosenfors IK
Skede IF
Vimmerby IF B
Västerviks Damfotboll IF B