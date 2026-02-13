Efter olyckliga skadan – IFK Västervik jagar DSK-talangen

Både Myresjö/Vetlanda FK och IFK Västervik har visat intresse för DSK-målvakten Linus Palmér Hård. Foto: Arkivbild

IFK Västerviks målvakt Albin Liffner drog av hälsenan och riskerar att missa hela säsongen. Nu jagar den nyss uppflyttade klubben febrilt efter en ersättare – och har varit i kontakt med Djursdalas Linus Palmér Hård. – Det stämmer att jag och Jonas (Elb) har pratat vid några tillfällen. Men det känns som ett för stort steg att ta så här sent, säger målvaktstalangen.

Linus Palmér Hård är ett jagat byte på transfermarknaden. Sedan tidigare har Myresjö/Vetlanda FK visat intresse och bjudit in DSK-målvakten på flera provträningar. Nu blandar sig IFK Västervik in i kampen om 20-åringens signatur.

Klubben, som bara för ett par dagar sedan tackade ja till en friplats i division tre, har nyligen fått sin förstakeeper Albin Liffner långtidsskadad och är i akut behov av en ersättare.

"Stort steg att ta så här sent"

Nu bekräftar Linus Palmér Hård att IFK Västervik har hört av sig.

– Det stämmer. Och det är såklart roligt att klubbar visar intresse men jag hade föredragit om det skett under frimånaden. Det känns lite sisådär att komma till Simon (Henriksson, sportsligt ansvarig) var och varannan vecka.

Hur går dina tankar?

– Vi har pratat vid några tillfällen men som det känns nu är det ett lite för stort steg att ta så här sent. Det är mycket som ska till om man ska ta det steget.

Vad skulle kunna locka dig att välja division tre?

– Att spela i en högre division har alltid varit målet och det är klart det är lockande med höjda träningsdoser, mer seriös träning och att utmana sig själv mer. Det är klart att det finns fördelar, men det finns fördelar med att stanna i Djursdala också.

Är det definitivt att du stannar?

– Ja, det kan jag säga. Mitt beslut är definitivt.