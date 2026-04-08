Avspark 2026: Hungrigt VIF ska ta klivet tillbaka direkt: "Vibrerar av energi"

Vimmerby IF har imponerat under försäsongen och har fem raka segrar inför premiären. Tränaren David Lindgren hymlar inte med målsättningen. – Målet är att ta oss tillbaka till division tre och då handlar det om att bygga ett spel som vi kan ta med oss upp i en högre serie, säger han.

Efter att Vimmerby IF ramlat ur division tre i höstas ryktades viktiga kuggar som Selatin Shaljani och lagkaptenen Oskar Stejdahl på väg bort. Men båda två valde att stanna och inför årets säsong har klubben förstärkt truppen med en rad intressanta spelare i Armend Mahmutaj, Farouk Alaloush, Enock Jörgensen, Rasmus Samuelsson och Linus Hemmingsson.

– Jag ser i stort sett ”Gurra” (Gustav Johansson) som ett nyförvärv i målet också. Utöver att han är en väldigt skicklig målvakt är han en ledargestalt som ger hela laget en trygghet, säger VIF-tränaren David Lindgren och fortsätter:

– Enock har imponerat under våren och fungerar både som ytterback och mittback. Farouk har lite andra egenskaper än vad vi haft tidigare på mittfältet med sin vänsterfot och sin arbetskapacitet och han har anpassat sig snabbt. Linus och Rasmus är två forwardstyper som vi fortfarande jobbar med och som är mer ovana vid att spela 4-3-3. När de är som bäst ser man vilken nivå de har, men utmaningen är att hitta en jämnhet både i spelet med och utan boll.

"Står väl rustade"

Armend Mahmutaj har erfarenhet från spel på högre nivå och kommer in på ett lite annorlunda sätt än de övriga nyförvärven, menar Lindgren.

– Han behöver lite finslipning i rollen som ytterforward men har lätt att ta till sig instruktioner och man ser att han har en väldigt hög högstanivå. Han tar steg hela tiden och för honom har försäsongen mest handlat om att få träna och spela kontinuerligt.

Med tanke på nyförvärven och att Vimmerby IF samtidigt har fått behålla stommen från förra året pekas klubben ut som en klar seriefavorit. Redan i november pratade David Lindgren själv om att målsättningen är att ta klivet upp direkt – och den bilden har inte förändrats efter en framgångsrik försäsong.

– Vi känner oss väl förberedda och står väl rustade. Jag tycker att vi har kommit långt i processen hur vi ska spela och förutsättningarna finns absolut för att ta oss tillbaka. Förra året i trean fick vi med lite skador och en ung trupp till slut anpassa oss efter motståndet och spela mer på deras villkor. I år ska vi återgå till att spela på sättet som vi vill. Vi har spelarmaterialet för vår spelidé på ett annat sätt nu och det känns i gruppen att det vibrerar av energi. Det finns en revanschlust hos spelarna som är kvar och flera nya spelare gör att det ser riktigt intressant ut.

Vilken blir er största utmaning?

– Att hålla fokus på oss själva, vår prestation och process. Målet är att ta sig tillbaka till division tre och då handlar det också om att bygga ett spel som vi kan ta med oss upp i en högre serie.

Ungt – ändå erfaret

Att Vimmerby IF:s trupp fortfarande är ung ser David Lindgren inte som något hinder.

Snarare tvärtom.

– Vi är en ung trupp men det är samtidigt många som har mycket erfarenhet. De som var nya in i det förra året kanske behövde ett år och man märkte under hösten att de var på en annan nivå än under våren. Nu är de med på ett annat sätt och börjar som konkurrenter om en plats snarare än att vara med och lära. Jag ser inga problem med att truppen är ung.

Hur ser du på serien?

– Det är roligt att det är många publikmatcher som lär skapa intresse. Som spelare älskade jag alltid derbyn där man ville visa vem som är bäst. Får vår del handlar det om att hålla fokus på vår prestation och lita på den processen. Gör vi det så kommer vi att klara av även derbymatcherna på ett bra sätt.