Efter Ingströms avhopp – ny huvudtränare klar för division 6-laget

Oscar Ingström lämnade uppdraget som huvudtränare för Ankarsrums IS för två veckor sedan. Nu meddelar division 6-laget att tidigare huvudtränaren Daniel Wernersson gör comeback på tränarbänken.

Tanken var att Oscar Ingström skulle gå in på sin tredje säsong som huvudtränare för Ankarsrums IS. Han slog larm om lagets prekära, problematiska truppläge i december och kom överens med styrelsen om att ordförande Alexander Dalin skulle kontakta Hjorted/Totebo angående spelare och ett eventuellt samarbete.

Med anledning av att hans önskemål inte blev tillgodosett valde han att hoppa av sitt tränaruppdrag i division 6-föreningen.

Klubbens ordförande Alexander Dalin bemötte kritiken från Oscar Ingström så här:

”Vi har tagit del av Oscars uttalanden och har respekt för att han upplever situationen som utmanande. Samtidigt vill vi framhålla att föreningen under en längre tid har arbetat med olika lösningar för att stärka seniorverksamheten, bland annat har det funnits stöd i form av bidrag till utrustning såsom skor samt reseersättningar till spelare i samband med träningar/matcher”, skrev Alexander Dalin i ett mejl till vår tidning.

"Finns en tydlig ambition"

Nu, två veckor senare, meddelar Ankarsrum att de har tecknat avtal med en ny huvudtränare för seniorlaget. Tidigare huvudtränaren Daniel Wernersson, vars senaste uppdrag var som assisterande i Gullringen, gör comeback på tränarsidan.

”Vi är mycket glada över att få in Daniel Wernersson i vår verksamhet igen. Det är en tränare med stor kompetens, stort engagemang och en tydlig vision som passar väl in i vår filosofi och våra ambitioner”, skriver Alexander Dalin i ett pressmeddelande.

Daniel Wernersson ser fram emot att bli en viktig del i klubbens fortsatta satsning framåt.

”Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med laget och föreningen. Det finns en tydlig ambition och en spännande potential här, och jag är redo att bidra till att ta nästa steg”, säger Daniel Wernersson.