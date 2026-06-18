Nu är det dags för invigning – Junibacken öppnar på ALV

Alva på bal i den nya Junibacken, som ALV inviger under midsommarafton. Foto: Pressbild

Väntan har varit lång. Nu är det dags. Den 19 juni inviger Astrid Lindgrens Värld sin nya miljö Junibacken. Satsningen ligger på 50 miljoner kronor och är en av de enskilt största någonsin.

Det är inte varje dag, eller ens varje år, som Astrid Lindgrens Värld inviger en helt ny miljö. 2026 är det dags.

Under midsommarafton invigs nya Junibacken på Astrid Lindgrens Värld. Efter månader av byggnationer står den helt nya miljön inspirerad av berättelserna om Madicken klar.

Området har byggts ut med flera fullstora hus, större ytor för lek och en betydligt större teatermiljö än tidigare. Den nya miljön har vuxit fram på samma plats som den tidigare, betydligt mer avskalade, Junibacken fanns.

Besökarna möter det röda huset där Madicken bor med sin familj, Abbes hus Lugnet, vedboden, skolan och flera andra miljöer som är hämtade ur berättelserna.

– Vi utgår alltid från böckerna. Därför är Junibacken röd hos oss, precis som den beskrivs i berättelserna. Samtidigt har vi kunnat utveckla miljön och ge plats åt fler av de byggnader och händelser som hör till berättelserna om Madicken, säger Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld.

Satsar 50 miljoner

Den nya Junibacken har en publikläktare med plats för upp till 800 åskådare. Läktaren är utformad för att ge bättre sikt och större komfort för publiken. Arbetet har pågått sedan parken stängde för säsongen förra året.

Investeringen uppgår till cirka 50 miljoner kronor och är en av de enskilt största satsningarna i parkens historia.

– Madicken är en av Astrid Lindgrens mest älskade berättelser. Med nya Junibacken har vi skapat bättre förutsättningar att berätta mera delar av den historien och låta ännu fler gäster ta del av den.

Vår tidning kommer vara på plats i parken under invigningen i morgon.