Gullringen söker disciplin och H/T vill fortsätta på segerspåret

Gullringens GoIF söker derbydisciplinen efter två storförluster i Jönköping. Hjorted/Totebo vill spinna vidare på inslagen väg efter två två raka segrar. I kväll ställs lagen mot varandra i ett intressant möte på Gullemon.

Gullringens GoIF har åkt på två rejäla smällar vid matcher i Jönköping i maj, först 1–7 mot Jönköping Torpa BK 1 maj och sedan 1–4 mot Mariebo IK förra onsdagen 13 maj. Däremellan besegrades Västerviks FF med 3–2 efter stor dramatik i slutminuterna.

– Efter en förlust vill man alltid ha nästa match så tajt inpå som möjligt. I dag är det nio dagar sedan vi mötte Mariebo, säger Gullringens tränare Karlo Goranci.

Disciplinen och inställningen som Gullringen hade i derbyt mot Vimmerby IF vill Karlo Goranci att hans manskap ska hitta tillbaka till.

– Det var en match där alla var påkopplade mentalt till 100 procent och det kan inte vara så att den matchen är allas peak inom säsongen. Efter den är det 19 matcher till och man kan inte bara vara påkopplad på hemmamatcherna. Där visar vi ändå att vi håller seriens starkaste offensiv vid noll klara målchanser om vi gör jobbet tillsammans. Disciplinen med att göra jobbet för varandra och inte känna att egot tar en törn för att man får jobba hårt för laget är precis vad defensiv fotboll är. I de två senaste bortamatcherna har vi uppenbarligen inte varit tillräckligt kompakta och gjort jobbet. Det vill jag se i dag. Det finns inget roligare än att spela fotbollsmatch och spela om tre poäng. Jag vill att vi i spelet ska vara mer proaktiva och ha mer kombinationer och rörelse, säge Karlo Goranci.

Flera spelare på frånvarolistan

I kväll kommer nykomlingen Hjorted/Totebo på besök på Gullemon.

– Det är ett bra lag med några väldigt bra spelare och ett bra gäng. Jag såg Mariebo-matchen och nu har de fått medvind och kanske fått ihop gruppen igen. De kommer till oss med gott självförtroende efter två raka segrar. Jag räknar med att det blir en tuff och rolig match.

Gullringen saknar ett gäng spelare. Haris Dreco är bortrest över helgen och både Jesper Wärnehall och Olle Eriksson är skadade.

– För Olle är det antingen ledband eller bråsk i knät så han väntar på röntgentid.

Det är också fortsatt osäkert om Ola Lindblom får spela matchen i och med att det dröjer med disciplinnämndens beslut gällande det röda kortet han ådrog sig mot VFF.

– Vi har en tillräckligt bra trupp för att vinna mot Totebo och göra en ordentlig match.

"Inte enkelt att hämta poäng därifrån"

Hjorted/Totebo har efter tre raka förluster lyckats vända på skutan och åker till Gullemon med två raka segrar i ryggen.

– Det känns som att vi har kommit igång på ett bra sätt efter de tre förlusterna. Vi har haft ett bra snack med spelatruppen och alla vet vad som krävs och vad man behöver göra i division 4, säger Ayman Hadrous, som själv kommer missa matchen på grund av jobb.

Han berättar vidare att det har varit en omställning att gå från konstgräs till naturgräs plus att laget har riktat in sig på en formation i spelet.

– Vi hade en svår omställning med att gå från konstgräs på försäsongen till de halvtaskiga planerna på naturgräs i början av spelet. Nu har vi verkligen kommit in i det, anpassat spelet, pratat och gått igenom vilket spelsätt vi ska spela. Man kan säga att vi har flyttat mellan två olika formationer och nu har vi riktat in oss på en formation. Det känns bra och det har sett bra ut på träningarna med mycket folk. Tempot och kvalitén har varit riktigt bra på träningarna, säger Ayman Hadrous.

Att plocka poäng borta mot Gullringen ser Ayman Hadrous som en utmaning.

– Det är en tuff bortamatch och inte enkelt att hämta poäng därifrån. Det kommer bli en jämn match där dagsformen kommer avgöra.

Flera spelare tillbaka

Amel Komina är avstängd efter utvisningen senast och Albin Kito är ett frågetecken på grund av skadekänning. H/T får i gengäld tillbaka ett koppel av spelare som saknades mot Tranås FF. Det rör sig om mittbackarna Fabian Ring och Martin Degerman, anfallaren Tom Nilsson och försvararen Filip Gustavsson gör sin första match sedan återkomsten till moderklubben.

Ahmed Tarabeih och Ilhan Jejna är fortsatt indisponibla.

– Ahmed rehabar sina ljumskproblem och ”Ille” har problem med baksida lår så det är några veckor bort, säger Hadrous.